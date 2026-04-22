不只版稅收入破千萬　蕭秉治首曝驚人身世「差點不是當歌手」

記者蔡琛儀／台北報導

「神曲製造機」蕭秉治創作無數，點擊破億以外，還曾透露版稅收入高達八位數，6月13日將在香港東蒲胡李名靜體育館開唱，門票在開賣當天VIP門票全數完售，僅剩零星票券，第一次個人在香港舉辦演唱會就有好成績也讓他相當開心，也藉著上回擔任五月天香港演唱會開場嘉賓時到處走走看看。

▲蕭秉治爸爸是牙醫，因此對牙醫診所特別有感。（圖／相信音樂提供）

首先他來到電影《九龍城寨之圍城》的「九龍城寨光影之旅」場景展覽，展覽將電影中的經典場景搬至城寨原址所在的九龍寨城公園，無論是住家、魚丸店、茶餐廳、雜貨店等重現城寨日常，甚至連飛機在城寨飛過的聲效和影像都真實還原，讓看過電影的蕭秉治讚嘆不已。

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他表示當初看這部電影也是因為任賢齊有演出，看見新聞得知任賢齊為了體恤工作人員的辛苦，不必為了幫他妝髮提早三小時到現場，決定為了電影剃光頭，敬業精神一直讓蕭秉治欽佩。而展覽的場景讓蕭秉治印象最深刻的是牙醫診所，更首度透露：「因為我爸是醫師，所以看到診所都有親切感，所以連看牙齒都不怕，加上我也很少蛀牙。」他也透露如果沒當藝人的話，原本是想當牙醫。

▲▼蕭秉治參觀電影《九龍城寨之圍城》場景。（圖／相信音樂提供）

這次巡迴是蕭秉治首度以個人之姿前往各城市開唱，在完封北高雙蛋後，前往北京、武漢、深圳、廣州、上海、南京六個城市，即將前往香港、馬來西亞、西安等11個城市演出，不只當地歌迷等著蕭秉治，也有跟著他一起巡演旅行的歌迷，他開玩笑對粉絲說：「謝謝老闆，但也不要讓自己透支好嗎？」