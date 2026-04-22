高雄5月底超狂拼盤揭曉！瘋傳卡司是GD、太妍　主辦反應曝光

記者吳睿慈／台北報導

南韓天王G-DRAGON（GD）剛唱完科切拉音樂節，近日網路瘋傳他有望來台參加5月底在高雄舉辦的拼盤，在經過多日的討論後，主辦單位「寬魚國際」於22日突然貼出「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」音樂節消息，卡司、售票日期等皆未公開，但已經引起粉絲躁動留言「該不會是BIGBANG」，對此，記者詢問主辦單位，對方截稿前暫無回應。

▲K-SPARK拼盤台灣主辦終於揭曉是寬魚國際。（圖／翻攝自寬魚國際臉書）



近期Threads瘋傳高雄5月底將有一場「K-SPARK重磅拼盤」，最大卡司為天王G-DRAGON以及女星太妍，稍早，主辦單位「寬魚國際」於22日突然貼出「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」音樂節消息，日期為5月30日，臉書寫著「消息即將陸續釋出」，此文一貼出，讓不少粉絲躁動，並在Threads留言「認真嗎」、「真的假的」、「期待」。

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根據《ETtoday》側面多方打探消息，卡司高機率是天王GD，至於其他卡司則待公布，但記者向主辦單位「寬魚國際」致電求證，對方至截稿前暫無回應。

▲K-SPARK澳門站卡司是天王GD與大聲。（圖／翻攝自K-SPARK官方IG）



事實上，K-SPARK拼盤預計於5月2日先在澳門舉辦，澳門場卡司為GD、大聲、P1Harmony、KISS OF LIFE、KiiiKiii，早在上週就開始瘋傳該場拼盤有望來到台舉辦高雄站，只是主辦單位處於不透明狀態，如今終於揭曉是「寬魚國際」，但針對卡司等細節待公布。