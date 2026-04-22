「大芭比」安苡葳凍齡美成這樣！　消失8年驚吐：我已經有小孩

記者蔡琛儀／台北報導

過去曾以〈使勁搖〉、〈觸電〉等電音神曲紅遍大街小巷的女團「BOB芭比」，其中成員安苡葳（大芭比）近日重新回歸歌壇，推出睽違8年的全新專輯《紅桃姐姐》，乾脆把每次都被誤會歌名的〈使勁搖〉中歌詞「紅桃姐姐快一起搖」，直接拿來當歌名。

▲安苡葳（大芭比）推出全新專輯《紅桃姐姐》。（圖／時代創藝提供）

私生活上，安苡葳始終不正面回應，更脫口自己已有小孩，「我才剛跟公司『閃婚』，現在最重要的就是先把小孩顧好。」小孩指的正是這張孵了8年的新專輯。

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她稱忙到沒時間交男友，加上自認有「迴避型依戀」，只要遇到衝突時會退縮、冷處理，但內心又渴望愛，20歲時曾以為能與男友結婚，但最後仍不了了之，最後決定埋首於工作、投資，充實自己，身家近億元又是傳產千金的她更霸氣說：「我也是可以養男人的，我是好女生，只是容易受傷。」

▲47歲的安苡葳外貌保養得宜。（圖／時代創藝提供）

47歲的安苡葳外貌保養得宜，相當凍齡，至今仍單身未育的她透露罹患子宮肌腺症，每次生理期來都血流成河、痛到生不如死，她表示，以前本來生理期是「季經」，後來被別人影響，吃中藥硬把身體調成「月經」，沒想到卻意外破壞自己的生理機制，最後還得了子宮肌腺症，醫生更告知她隨時都可以開刀拿掉子宮。

原本她打算去做「海扶刀」療程，但因故錯過手術時間，得知年底將有新進口的國外藥物可以治療，讓她提早進入更年期，還有健保給付，「醫生說我很幸運，省了20萬元。」