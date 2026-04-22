王大陸遭判刑6個月…柯震東一聽好友判決「驚呼2聲」真實反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

藝人王大陸閃兵爆發案外案，與女友闕沐軒、警官劉居榮、車商小開游翔閔、黑幫陳子俊等6人被依《個人資料保護法》等罪嫌起訴。今（22）日新北地院判決，他與女友皆判處6月、得易科罰金。對此，王大陸的好友柯震東出席活動，被問到好兄弟遭法院判刑相當震驚地做出回應。

▲王大陸與女友闕沐軒涉《個人資料保護法》被起訴。（圖／記者黃哲民攝）

柯震東與王大陸是演藝圈知名的好兄弟，他今（22）日出席軍靴品牌活動擔任代言人時，被問到對方遭判刑6個月，第一時間露出驚訝表情說道「他被判什麼6個月？」接著震驚地連續發出幾聲驚呼，表示「我不知道耶」，似乎沒有關心到好友的判決。

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▲柯震東聽到王大陸判決相當驚訝。（圖／記者黃克翔攝）

針對此事，柯震東也表示「那就尊重司法處理，看怎麼樣就怎麼樣，尊重司法的判決」，他強調「至於後續，看他（王大陸）自己怎麼樣解決，我沒有辦法幫他講什麼」，雖然沒有追到好兄弟判決的最新進度，但他坦言自己跟王大陸仍有聯絡。

▲柯震東聽到王大陸判決相當驚訝。（圖／記者黃克翔攝）

此外，柯震東與朱軒洋合作《功夫》、《黑的教育》，對方被爆料與吳卓源舊情復燃，他被問及此事坦言「不知道」，更透露對方個性比較慢熟，自己也是類似的性格，所以在《功夫》宣傳期結束之後，雙方就比較少聯繫。