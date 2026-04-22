串流收視週榜／霸總愛上當保潔的我！黑馬陸劇《蜜語紀》5爽劇追起

記者陳芊秀／綜合報導

韓劇《21世紀大君夫人》自4月10日開播，同步串流Disney+全球上線，刷新平台韓國內容的觀看數紀錄。台劇《乩身》自4月2日上線，已經連續兩週登上Netflix週冠軍。4月黑馬陸劇《蜜語紀》熱度飆升。日本動畫《黃泉使者》成為4月霸權之作，《ETtoday星光雲》帶來最新一週收視排行，以下5部作品可以爽爽追！

財閥千金與攝政王契約婚《21世紀大君夫人》

▲《21世紀大君夫人》破平台觀看紀錄。（圖／翻攝自韓網）

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IU（李知恩）與邊佑錫主演浪漫愛情韓劇《21世紀大君夫人》，以21世紀君主立憲制的大韓民國為時代舞台，描述財閥千金「成熙周」，為了提升地位，向擁有王族身分的理安大君契約結婚，兩人處境類似達成約定，同時也面對眾多波折。該劇在Disney+播出，創下平台韓國內容全球首播最多觀看數的紀錄，在台灣Disney+收視第一。劇集最大看點是高顏值CP的組合，加上每集面對不同事件，男女主角都化險為夷一一破解，堪稱是近期爽度最大的愛情劇。

當妹妹不是妹妹還喚醒了守護神《黃泉使者》

▲《黃泉使者》台灣收視飆升。（圖／翻攝自X）

日本春季新動畫《黃泉使者》在台灣收視展現霸權之力！原著漫畫是《鋼之鍊金術師》荒川弘的新作，描述一對龍鳳胎「尤爾」、「阿薩」分別在晝夜出生，擁有特殊的力量，尤爾在與世隔絕的村落長大，某天村莊遭到屠殺式攻擊，從小一直認定的妹妹竟然不是妹妹，真正的「阿薩」另有其人，同時意外喚醒了使者「左右大人」，為了解開身世之謎，尤爾走出村莊尋找真相。動畫在LINE TV收視第2、My Video收視第8、Netflix週排行第4，且動畫在Netflix日榜衝上冠軍，已經擠下《乩身》、《逐玉》等劇。動畫看點除了主角血緣親情，使者宛如守護神的設定，構成前所未見的世界觀，動畫製作公司「BONES」被動漫迷稱為「骨頭社」，旗下無數高水準作品深受信賴。

斬妖除魔《乩身》尪仔標變出法寶

▲《乩身》連續兩週台灣第一。（圖／Netflix）

台劇《乩身》改編自作家星子的同名奇幻小說，描述韓杰因犯下大錯導致父母雙亡，為了贖罪自願成為三太子「乩身」，代替太子爺在凡間執行斬妖除魔的任務。該劇結合台灣在地的習俗文化，製作預算高達1.8億，高達3200多顆特效鏡頭等創下台劇新高，加上還原小說以尪仔標變出三太子法寶，終結惡人爽度開大，特效畫面大獲好評，柯震東、王柏傑都被讚帥出新高度，劇集共8集，結尾埋下續集伏筆，令全台劇粉熱情敲碗看第2季。目前該劇在台灣Netflix連續兩週收視第一。

霸道總裁愛上當保潔的我《蜜語紀》

▲黑馬陸劇《蜜語記》宛如上演霸道總裁愛上當保潔的我。（圖／翻攝自微博）

陸劇《蜜語紀》由鍾漢良、朱珠、李夢主演。描述人妻「許蜜語」慘遭婚變，成為飯店的清潔服務員（大陸稱保潔員），邂逅飯店經理紀封，兩人意外發展出戀情。該劇被陸網形容「中年人看的偶像劇」，劇情結合打小三、正宮反擊、霸道總裁等通俗爽劇元素，更被形容宛如「霸道總裁愛上當保潔的我」，在串流平台收視熱度突破27000，據「雲合數據」4月20日的統計，劇集收視市佔率高達26.6%，是近期收視冠軍，被陸網視為4月黑馬，在台灣iQIYI收視排行第2名。

《月夜行路》以經典名作知識破案

▲《月夜行路》用名作知識推理案件。（圖／翻攝自X）

日劇《月夜行路－答案盡在名作之中－》由波瑠與麻生久美子擔任雙主演，改編自作家秋吉理香子推理小說，故事描述平凡家庭主婦「涼子」在追查老公外遇過程中，邂逅酒館老闆「露娜」，兩人為了尋人前往大阪，過程中遇見各種奇事，熱愛文學名作的露娜累積豐富的推理知識，用來一一破解案件，解謎過程相當痛快，是春季日劇相當受歡迎的作品，劇集連續兩周進入friDay影音熱門前十名。



【台灣8串流平台收視】

Disney+／《21世紀大君夫人》收視創平台新高

▲Disney+收視前3強（4/3-4/19，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《權慾之巔》霸榜5周

▲friDay影音收視週榜（4/13-4/19）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《神與律師事務所》霸榜3週

▲Hami Video收視週榜（4/13-4/19）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《逐玉》連6週冠軍、短劇第一《暗戀成婚》

▲iQIYI短劇收視週榜（4/13-4/19）。（圖／iQIYI提供）

LINE TV／《黃泉使者》連兩周第2名

▲LINE TV收視週榜（4/13-4/19）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《黃泉使者》連兩周第8名

▲MyVideo收視週榜（4/13-4/19）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《乩身》霸榜2周《黃泉使者》升至第4名

▲Netflix收視週榜（4/13-4/19）。（圖／Netflix）

公視+／奧斯卡動畫《喵的奇幻漂流》奪冠

▲公視+收視週榜（4/13-4/19）。（圖／公視+提供）