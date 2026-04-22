ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

慈妹一刀切！耳下短髮亮相
7-11首推「長腿KITTY」快閃購
許路兒解放深V！「炸火辣事業線」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

串流收視週榜／霸總愛上當保潔的我！黑馬陸劇《蜜語紀》5爽劇追起

記者陳芊秀／綜合報導

韓劇《21世紀大君夫人》自4月10日開播，同步串流Disney+全球上線，刷新平台韓國內容的觀看數紀錄。台劇《乩身》自4月2日上線，已經連續兩週登上Netflix週冠軍。4月黑馬陸劇《蜜語紀》熱度飆升。日本動畫《黃泉使者》成為4月霸權之作，《ETtoday星光雲》帶來最新一週收視排行，以下5部作品可以爽爽追！

財閥千金與攝政王契約婚《21世紀大君夫人》

▲▼《21世紀大君夫人》。（圖／翻攝自韓網）

▲《21世紀大君夫人》破平台觀看紀錄。（圖／翻攝自韓網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

IU（李知恩）與邊佑錫主演浪漫愛情韓劇《21世紀大君夫人》，以21世紀君主立憲制的大韓民國為時代舞台，描述財閥千金「成熙周」，為了提升地位，向擁有王族身分的理安大君契約結婚，兩人處境類似達成約定，同時也面對眾多波折。該劇在Disney+播出，創下平台韓國內容全球首播最多觀看數的紀錄，在台灣Disney+收視第一。劇集最大看點是高顏值CP的組合，加上每集面對不同事件，男女主角都化險為夷一一破解，堪稱是近期爽度最大的愛情劇。

當妹妹不是妹妹還喚醒了守護神《黃泉使者》

▲▼《黃泉使者》。（圖／翻攝自X）

▲《黃泉使者》台灣收視飆升。（圖／翻攝自X）

日本春季新動畫《黃泉使者》在台灣收視展現霸權之力！原著漫畫是《鋼之鍊金術師》荒川弘的新作，描述一對龍鳳胎「尤爾」、「阿薩」分別在晝夜出生，擁有特殊的力量，尤爾在與世隔絕的村落長大，某天村莊遭到屠殺式攻擊，從小一直認定的妹妹竟然不是妹妹，真正的「阿薩」另有其人，同時意外喚醒了使者「左右大人」，為了解開身世之謎，尤爾走出村莊尋找真相。動畫在LINE TV收視第2、My Video收視第8、Netflix週排行第4，且動畫在Netflix日榜衝上冠軍，已經擠下《乩身》、《逐玉》等劇。動畫看點除了主角血緣親情，使者宛如守護神的設定，構成前所未見的世界觀，動畫製作公司「BONES」被動漫迷稱為「骨頭社」，旗下無數高水準作品深受信賴。

斬妖除魔《乩身》尪仔標變出法寶

▲▼《乩身》。（圖／Netflix）

▲《乩身》連續兩週台灣第一。（圖／Netflix）

台劇《乩身》改編自作家星子的同名奇幻小說，描述韓杰因犯下大錯導致父母雙亡，為了贖罪自願成為三太子「乩身」，代替太子爺在凡間執行斬妖除魔的任務。該劇結合台灣在地的習俗文化，製作預算高達1.8億，高達3200多顆特效鏡頭等創下台劇新高，加上還原小說以尪仔標變出三太子法寶，終結惡人爽度開大，特效畫面大獲好評，柯震東、王柏傑都被讚帥出新高度，劇集共8集，結尾埋下續集伏筆，令全台劇粉熱情敲碗看第2季。目前該劇在台灣Netflix連續兩週收視第一。

霸道總裁愛上當保潔的我《蜜語紀》

▲▼黑馬陸劇《蜜語記》。（圖／翻攝自微博）

▲黑馬陸劇《蜜語記》宛如上演霸道總裁愛上當保潔的我。（圖／翻攝自微博）

陸劇《蜜語紀》由鍾漢良、朱珠、李夢主演。描述人妻「許蜜語」慘遭婚變，成為飯店的清潔服務員（大陸稱保潔員），邂逅飯店經理紀封，兩人意外發展出戀情。該劇被陸網形容「中年人看的偶像劇」，劇情結合打小三、正宮反擊、霸道總裁等通俗爽劇元素，更被形容宛如「霸道總裁愛上當保潔的我」，在串流平台收視熱度突破27000，據「雲合數據」4月20日的統計，劇集收視市佔率高達26.6%，是近期收視冠軍，被陸網視為4月黑馬，在台灣iQIYI收視排行第2名。

《月夜行路》以經典名作知識破案

▲▼《月夜行路》。（圖／翻攝自X）

▲《月夜行路》用名作知識推理案件。（圖／翻攝自X）

日劇《月夜行路－答案盡在名作之中－》由波瑠與麻生久美子擔任雙主演，改編自作家秋吉理香子推理小說，故事描述平凡家庭主婦「涼子」在追查老公外遇過程中，邂逅酒館老闆「露娜」，兩人為了尋人前往大阪，過程中遇見各種奇事，熱愛文學名作的露娜累積豐富的推理知識，用來一一破解案件，解謎過程相當痛快，是春季日劇相當受歡迎的作品，劇集連續兩周進入friDay影音熱門前十名。


【台灣8串流平台收視】

Disney+／《21世紀大君夫人》收視創平台新高

▲Disney+收視前3強（4/3-4/19，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

▲Disney+收視前3強（4/3-4/19，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《權慾之巔》霸榜5周

▲▼friDay影音收視週榜（4/13-4/19）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（4/13-4/19）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《神與律師事務所》霸榜3週

▲▼Hami Video收視週榜（4/13-4/19）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（4/13-4/19）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《逐玉》連6週冠軍、短劇第一《暗戀成婚》

▲▼iQIYI短劇收視週榜（4/13-4/19）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI短劇收視週榜（4/13-4/19）。（圖／iQIYI提供）

LINE TV／《黃泉使者》連兩周第2名

▲▼LINE TV收視週榜（4/13-4/19）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（4/13-4/19）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《黃泉使者》連兩周第8名

▲▼MyVideo收視週榜（4/13-4/19）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（4/13-4/19）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《乩身》霸榜2周《黃泉使者》升至第4名

▲▼Netflix收視週榜（4/13-4/19）。（圖／Netflix）

▲Netflix收視週榜（4/13-4/19）。（圖／Netflix）

公視+／奧斯卡動畫《喵的奇幻漂流》奪冠

▲▼公視+收視週榜（4/13-4/19）。（圖／公視+提供）

▲公視+收視週榜（4/13-4/19）。（圖／公視+提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Disney+iQIYIKKTVfriDay影音LINE TV愛奇藝MyVideoHami VideoNetflix公視+短劇

推薦閱讀

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」！粿粿開車狂繞⋯行蹤全露餡

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」！粿粿開車狂繞⋯行蹤全露餡

8小時前

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

5小時前

方志友楊銘威鬧婚變1個月「爆驚人轉折」！噤聲共識曝：加深彼此壓力

方志友楊銘威鬧婚變1個月「爆驚人轉折」！噤聲共識曝：加深彼此壓力

7小時前

電豹女副隊長爆「熱戀小5歲同隊球員」！同居全被拍 信義區約會超甜

電豹女副隊長爆「熱戀小5歲同隊球員」！同居全被拍 信義區約會超甜

8小時前

朱軒洋、吳卓源偷情斷開2年爆大復合！ 　直入香閨「換裝過夜」

朱軒洋、吳卓源偷情斷開2年爆大復合！ 　直入香閨「換裝過夜」

8小時前

通告費排行出爐「她墊底走心」反應全放送！他奪冠⋯潘若迪：不錄了

通告費排行出爐「她墊底走心」反應全放送！他奪冠⋯潘若迪：不錄了

4小時前

NONO一審遭判2年　朱海君身邊「現護花男牽手緊摟」關係曝光

NONO一審遭判2年　朱海君身邊「現護花男牽手緊摟」關係曝光

4/21 10:35

快訊／被爆秘戀舒華…柯震東首度露面回應　「感情現況」全說了！

快訊／被爆秘戀舒華…柯震東首度露面回應　「感情現況」全說了！

1小時前

SWAG蘇暢、艾熙領軍開戰　贏家主宰「實戰權」

SWAG蘇暢、艾熙領軍開戰　贏家主宰「實戰權」

18小時前

結婚1年多「還是很難相信會嫁你」！張天霖淡定回1句話 洪小鈴問號了

結婚1年多「還是很難相信會嫁你」！張天霖淡定回1句話 洪小鈴問號了

4/21 12:52

楊銘威餐廳暫停營業！方志友限動比紅心力挺…1舉動婚姻破冰露端倪

楊銘威餐廳暫停營業！方志友限動比紅心力挺…1舉動婚姻破冰露端倪

7小時前

宅男女神炒股「半個月賺百萬」　認太好賺不工作了…投資2關鍵

宅男女神炒股「半個月賺百萬」　認太好賺不工作了…投資2關鍵

4小時前

熱門影音

Jisoo親哥爆性侵！又遭控家暴　她直播曾喊：自己為自己負責

Jisoo親哥爆性侵！又遭控家暴　她直播曾喊：自己為自己負責
伊正砸800萬為老婆開藝廊　曾國城：愛妻人設真受不了XD

伊正砸800萬為老婆開藝廊　曾國城：愛妻人設真受不了XD
李維維還原導演真實人生　飾演空服員：他們真的很辛苦

李維維還原導演真實人生　飾演空服員：他們真的很辛苦
王中平砸7位數買千坪地　談及老婆「她本來就知道」

王中平砸7位數買千坪地　談及老婆「她本來就知道」
罹患後天性血友病近況　林美秀嘆:當藝人很可憐

罹患後天性血友病近況　林美秀嘆:當藝人很可憐
台灣「水管阿民」登英國達人秀　「藍白拖+蜂炮轟頭」震撼全場

台灣「水管阿民」登英國達人秀　「藍白拖+蜂炮轟頭」震撼全場
香港金像獎／梁家輝5度封帝！　哽咽謝愛妻：忍了我44年

香港金像獎／梁家輝5度封帝！　哽咽謝愛妻：忍了我44年
小S發起「大S最後日本旅行」　淚崩自責：不想面對世界

小S發起「大S最後日本旅行」　淚崩自責：不想面對世界
「真．領便當」　八點檔驚見「便當盒裝流產嬰」

「真．領便當」　八點檔驚見「便當盒裝流產嬰」
狄鶯直播「抬腿露腳底板」　秀乾淨腋下喊：沒毛！

狄鶯直播「抬腿露腳底板」　秀乾淨腋下喊：沒毛！
艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」

艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」
AKIRA送咖啡甜蜜探班林志玲　霸氣：這是理所當然的事

AKIRA送咖啡甜蜜探班林志玲　霸氣：這是理所當然的事
62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

梁朝偉認需要朋友「偶爾一起」　赴德拍攝「暖幫影迷簽名」

梁朝偉認需要朋友「偶爾一起」　赴德拍攝「暖幫影迷簽名」

金鐘58超感動得獎感言淚灑舞台　打拚18年.40年...實至名歸的榮耀

金鐘58超感動得獎感言淚灑舞台　打拚18年.40年...實至名歸的榮耀

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

王陽明爆婚變「有事一定會宣布」　曝「沒戴婚戒」真相：手指沒救了

王陽明爆婚變「有事一定會宣布」　曝「沒戴婚戒」真相：手指沒救了

看更多

小S發起「大S最後日本旅行」　淚崩自責：不想面對世界

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

低碳通勤打造綠色行動力　許貴雅當綠色通勤代表

7分鐘前0

嚴立婷PO親嘴照慶生老公！　放閃曬恩愛：我的守護者

11分鐘前0

金曲歌后「上衣整件都是洞」Coachella穿超辣！中空現身⋯美腿全被拍

23分鐘前0

「大芭比」安苡葳凍齡美成這樣！　消失8年驚吐：我已經有小孩

30分鐘前0

SEVENTEEN勝寛演員出道！合作李陣郁、申敏兒　公司回應了

45分鐘前21

切割親哥遭打臉！Jisoo《訂閱男友》露餡　公司急回應

56分鐘前0

串流收視週榜／霸總愛上當保潔的我！黑馬陸劇《蜜語紀》5爽劇追起

1小時前0

陳妍希停工1個月「開刀後首露面」！素顏坐輪椅⋯復健現況全被拍

1小時前1

高雄5月底超狂拼盤揭曉！瘋傳卡司是GD、太妍　主辦反應曝光

1小時前2

王大陸遭判刑6個月…柯震東一聽好友判決「驚呼2聲」真實反應曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」
    8小時前3630
  2. BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚
    5小時前
  3. 方志友楊銘威鬧婚變1個月「爆驚人轉折」
    7小時前81
  4. 電豹女副隊長爆「熱戀小5歲同隊球員」
    8小時前612
  5. 朱軒洋、吳卓源偷情斷開2年爆大復合　直入香閨
    8小時前164
  6. 通告費排行出爐「她墊底走心」反應全放送
    4小時前82
  7. 朱海君身邊「現護花男牽手緊摟」關係曝
    4/21 10:353827
  8. 快訊／被爆秘戀舒華…柯震東首露面「感情現況」全說了！
    1小時前85
  9. SWAG蘇暢、艾熙領軍開戰　贏家主宰「實戰權」
    18小時前65
  10. 洪小鈴結婚1年多「還是很難相信會嫁你」
    4/21 12:5241
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合