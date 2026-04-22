TRASH林頤原嗨曝重磅喜訊！　大咖嘉賓計畫搶先曝光

▲ 林頤原6月將在台北開唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲樂團TRASH吉他手林頤原繼中南部巡迴演出售罄後，今(22日）正式宣佈台北場將在6月20日於華山 Legacy 舉辦，主視覺以手握清香的「信仰底色」為核心，運用雙重曝光手法將鹿港廟宇意象與林頤原持吉他的身影疊合，象徵這道微光即將從專輯走向現場，開啟台語搖滾的新敘事。首次挑戰千人規模場地，頤原坦言：「很緊張也很興奮，從沒想過自己有一天能站上這樣的舞台，但我相信自己能做好準備。」

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▲ 林頤原很興奮和粉絲見面。（圖／寬宏藝術提供）



頤原表示，整張專輯都是他作為異鄉遊子的所見所感，「那是我到目前為止的人生故事，而這場演唱會，就是把這些故事全部立體化。」他透露演出將不只是單純的歌曲串聯，而是以「畫面感」為主軸進行編排，「每一首歌都會有它的場景與情緒，希望觀眾不是來聽歌，而是走進一段段生命片段。」從離鄉的迷惘，到在城市裡掙扎與前行的孤獨，再到逐漸找到自我定位的過程，《鼓仔燈》將透過現場視覺、燈光與編制全面升級，轉化為一場沉浸式體驗。

面對首次進軍大型場館的壓力，頤原說：「這對我來說是一個很重要的里程碑，但我更在意的是，能不能把最真實的感受傳達出去。」他也特別提到，希望這場演出能為所有在外打拼的人帶來力量，「讓大家知道，在這個充滿變動的世界裡，迷惘也是一種珍貴的軌跡。」至於歌迷關心是否會與TRASH團員合體，頤原則留下伏筆笑說：「到場是必須的，但合體的話就看緣分了。」「鼓仔燈 Live in Legacy」演唱會，門票將於4月27日中午12點正式開賣，購票請洽寬宏售票。

