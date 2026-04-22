IVE Liz爆褲子「借穿不還」對話截圖曝光　韓網怒了：乞丐嗎

記者林汝珊／綜合報導

南韓人氣女團IVE日前宣布，將於9月來台開唱，不料近日成員Liz卻因一條牛仔褲陷入風波，因「太喜歡」該廠商的牛仔褲而未歸還贊助品，消息曝光後再網上引起兩派討論，紛紛批評：「收入這麼高，為何不自己買？」、「是乞丐嗎？」

▲IVE成員Liz捲入爭議。（圖／翻攝自IG）

整起事件源於一段品牌方與工作人員的對話，據悉某服飾品牌先前提供一條牛仔褲給Liz作為宣傳穿搭，雙方原本約定活動結束後需歸還，但品牌方遲遲未收到商品，之後便收到工作人員回覆，表示因藝人非常喜歡這條褲子，因此無法歸還。對話內容曝光後，迅速在韓網延燒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Liz被爆「借穿不還」。（圖／翻攝自theqoo）

雖文中未公開藝人名字，但該品牌老闆之後曾在限時動態分享 Liz 穿著自家牛仔褲的照片，並寫下「太漂亮了，真的很適合妳，就算送妳一百件也可以，高個女孩穿起來也超級合適」，因此引發網友聯想，認為貼文中提到「借了褲子卻未歸還」的女藝人正是Liz。

▲品牌方曾轉發該貼文。（圖／翻攝自theqoo）

不少網友認為，若藝人真的喜歡品牌商品，應該主動購買，並非單方面未歸還，紛紛留言批評：「收入那麼高為什麼不自己買」、「喜歡就付錢就好」。不過也有粉絲替Liz緩頰，Liz確實替品牌帶來收益，加上品牌也表示「送一百條也沒問題」，也質疑品牌方是在刻意製造話題。