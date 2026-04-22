女神LALA走過情傷復出僅44公斤　月付15萬貸款將還清

記者葉文正／台北報導

國光女神LALA今天出席愛情FUN樂機活動，提到之前情傷，他說前男友是因為跟她很公開的交往，所以才在社群媒體道歉，讓雙方親友知道這件事，她也告訴大家住院原因，已經瘦到44公斤，至於跟前男友七個月的戀情，表示已經忘懷，不用再提。

▲LALA今天出席活動。（圖／記者葉文正攝）

LALA說自己一直以來就蠻瘦的，加上帶長輩出國也是很忙，幸運工作擠在2026上半年，現在有工作有品牌找就很開心，有代言愛用跟分享。

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▲LALA走出情傷出席活動。（圖／記者葉文正攝）

LALA透露，之前因為免疫系統失調，瘦到41公斤，「我現在是44公斤，以前會過度節食跟飲控，維持身材，心情會不好，不能吃甜的跟澱粉，手搖飲也不敢碰，現在會吃一點糖類油炸，還有吃泡麵。現在有兩個代言，我本身接廣告比較多，因為扛兩間房貸，就是高雄，給媽媽住的每月繳四萬元，再兩年就可繳清，在仁武，但是目前房貸要繳十幾萬，包括小朋友學費跟我的交通費，不吃不喝一個月要支出十五萬，爸爸過世後，支出少一點，當時父親是自然官衰竭離世。

▲LALA不排斥再婚。（圖／記者葉文正攝）

而她好友小優之前跟宋羽葤發聲明和解，LALA則認為：「我很開心小優可以和解，我看到她有捐錢出去，代表可能是對方的要求，也是善良的循環，她直播帶貨，有為生活努力，和解是雙方協議。她沒跟我分享，我比較關心她家人跟經濟壓力，她夠成熟也可以自己處理都是很好的事。」

LALA剛經歷情傷，她說沒有時間去認識新的朋友，也表示：「加上有了年紀，年紀大朋友介紹男友比較難，不敢多做介紹，我想要遇到真心人。最重要要跟我相當契合，我性格是南部人，以家裡為主，我要顧媽媽還要顧小孩，男生要有工作能力跟孝順才好。」

她說女兒18歲已經交男友，跟女兒像姊妹，至於性觀念與教育等，她說：「學校都搶先說，女兒說，生小孩影片好恐怖，不想生小孩，也打了HPV的疫苗，預防還有性觀念都做得很前面，她比我更清楚。她男友也不需要讓我看過，開心最重要，有時候會跟我開玩笑說，為什麼當年不找帥的，長女像爸爸，還說她一定會找帥的，我跟她說每個人要的不同，有的人嫁給愛情，有的人需要錢，外在沒那麼重要。

她說之前左眼長針眼，導致眼睛蜂窩性組織炎，住院打抗生素後都好了，現在還有看心理醫師，透過諮商或是看書，更了解人生跟自己需求。

她也說我當初跟前男友戀情很公開，沒有藏這段感情，「所以他如果覺得虧欠我，公開講這件事情比較好，讓雙方親友都很清楚，跟他已經沒聯絡了，我交男友也會介紹給女友認識，她希望我找偶像級的男友，我女兒拿我手機，才發現她封面換人。

她笑說節目常常發她聊渣男話題，很少發她聊好男人的主題，如果下一段感情，還是可以走入婚姻，但是不想再生小孩，跟前男友交往七個月，雖然是難過收場，但不排斥再談戀愛。