周祖安軍中竟改行藏身分被抓包！　自爆Ozone最少聯繫是他

▲ 周祖安退伍後回歸。（圖／POP Radio提供）



記者翁子涵／台北報導

人氣男團Ozone隊長周祖安退伍後強勢回歸，推出個人首支單曲〈不想再讓你哭〉，更親自挑戰編排高難度流行現代舞，日前來到POP Radio《鬧著玩音樂》接受DJ Polar專訪，暢聊籌備新歌的心路歷程與軍中趣事，個性較文靜的他自曝，在部隊自我介紹時不知道該如何描述藝人身分，索性說自己是做「數位行銷」，Polar聽了笑翻直呼：「這樣說也沒錯！」



聊起軍旅生活，周祖安表示自己相當低調，平時多半只與同隊互動。被問到唱軍歌時不會因好歌喉而「露餡」？他笑說，因軍中嚴格落實防疫，大家都戴著口罩，加上統一服裝與光頭造型，「其實每個人都長得滿像的。」不過紙終究包不住火，周祖安透露某次與同梯聊天時，僅含糊帶過自己從事「表演」，對方一度以為他是駐唱歌手，最終因太不擅長說謊，在結訓前三天被識破，讓Polar笑說：「能藏到最後也很厲害！」



對周祖安而言，新單曲〈不想再讓你哭〉，是讓他走出焦慮狀態的轉折點，周祖安回憶曾有段時間因工作深陷嚴重的自我懷疑，「我不知道自己到底想要什麼。」也容易因外界意見產生動搖。但在籌備作品過程中，除了受到團員的大力支持與鼓勵，他也透過這首歌逐漸找回方向，更加確定自己想站在舞台上。



單槍匹馬面對滿檔行程，也讓周祖安深刻感受到Ozone之間的羈絆，自認是「I人」的他坦言，少了團員陪伴在身邊，社交能量消耗得特別快。被問到最想念哪位團員？周祖安說，其實每個人都很想念，但唯獨與佳辰最少聯絡，可能因為現在作息比較不同，兩人上線時間剛好都錯開，「但不變的是大家的心都在Ozone身上」。六人私下也常在群組交流想法，為的就是在團隊合體回歸時，帶給粉絲最完美的表現。

