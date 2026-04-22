「大芭比」安苡葳爆是億萬富豪！　消失8年...突露面急售台中廠房

記者蔡琛儀／台北報導

過去曾以〈使勁搖〉、〈觸電〉等電音神曲紅遍大街小巷的女團「BOB芭比」，其中成員安苡葳（大芭比）近日重新回歸歌壇，推出睽違8年的全新專輯《紅桃姐姐》，乾脆把每次都被誤會歌名的〈使勁搖〉中歌詞「紅桃姐姐快一起搖」，直接拿來當歌名。

▲安苡葳是傳產千金，自己也理財有道。（圖／時代創藝提供）

安苡葳家裡開設鐵工廠，可說是傳產千金，18歲就出道的她，平常物欲低、個性也偏宅，從年輕時習慣賺到錢就買房、買車位，以小房換大房的概念，這些年來總共經手8間房子、賣出5個停車位，目前她手上還有3間台中房子，一間給爸媽，一間年底交屋，笑說原本有一間要賣給玖壹壹洋蔥，但因為坪數太大、總價太高因此作罷。

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理財有道的她，除了買房，還有買股票、美金保險等，多頭投資下，目前每月被動收入約4萬多元，總資產近億元，儼然是「隱形富豪」，不過安苡葳說，她除了還有1000多萬元房貸，因爸爸中風又罹患阿茲海默症，每月醫藥費、看護費用相當驚人，偏偏自己手上的現金又不多，因此計畫以5300多萬元售出爸爸的鐵工廠廠房，詳情可私訊安苡葳臉書。

▲安苡葳睽違8年推出新專輯。（圖／時代創藝提供）

安苡葳的父親在18年前就中風臥床，新歌〈猶未寫完的故事〉，是她替媽媽唱給爸爸的情書，安苡葳說，爸爸過去本來希望她能繼承事業，但安苡葳還是喜歡演藝工作，自責：「我最不孝，因為我沒有繼承他的事業。」目前安苡葳爸爸由媽媽一手照顧，但她心疼媽媽，還鼓勵媽媽：「有生之年快離開爸爸，放手讓別人去照顧，不然她會很煩躁，有憂鬱症就變成全家內耗。」