「國民女友」跨國合作！　攜手日本20億串流女聲嗨翻

▲163braces攜手合作日本20億串流女聲Tota。（圖／形上娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

163braces 近日與日本波麗佳音（Pony Canyon）旗下、累積超過 20 億次播放的創作歌手Tota 合作推出全新單曲〈To love, to see feat. Tota〉，兩人相識機緣起2024臺日音樂媒合交流，後來Tota主動向她表示喜歡〈天空〉，163braces 因此更確信合作的可能性，「因為我原本就有日語版本的想像，真的覺得太剛好了。」因此雙方一拍即合，決定以女女對唱方式重新詮釋歌曲，並由 Tota 親自撰寫日語改編詞，開啟兩人跨國合作的起點。

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▲▼163braces和Tota相當合拍。（圖／形上娛樂提供）



談到 Tota，163braces滿是欣賞：「她在台上很帥氣，但私下聊天又很可愛，是那種保有童心又很酷的大人。」她也透露Tota 在參加浮現祭共演的前一天練團時，特別帶來許多周邊和小禮物，其中一件皮克敏外套更讓她直接開啟新興趣，「本來不玩養成系遊戲，結果馬上被推坑，算是被 Tota 打開另一塊小天地。」

而作為熱愛手搖飲的地主，163braces 也不忘展現台灣人的熱情，準備了三款他最愛的珍奶品牌讓 Tota 盲測評比。最後，來自「抹茶聖地」愛知縣的 Tota，果然選中了茶味最濃的一杯，直接榮登她心中的 No.1！

除了攜手推出〈To love, to see feat. Tota〉外，雙方也展現「禮尚往來」的音樂交流。163braces 受邀參與 Tota 全新單曲〈Onomatopoeia feat. 163braces〉獻聲合作，並親自為歌曲翻譯填上中文歌詞。

