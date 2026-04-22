小禎❤小7歲男友「吃飯解鎖第一次」！揭脫單3秘訣：原來戀愛那麼輕鬆

記者潘慧中／綜合報導

小禎2025年大方認愛小7歲廚師男友Alan，感情甜蜜穩定，近日上《小姐不熙娣》時，她也難得公開放閃，「我第一次是真的享受到吃飯可以原來不看手機。」經歷過一段婚姻後，她現在才發現「原來談戀愛可以那麼輕鬆」。

▲▼小禎談了新戀愛後，有了許多截然不同的感受。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



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小禎透露與Alan至今仍處於24小時樂於分享的狀態，「見面也有聊不完的話。」她特別提到如果自己在講話，男友都會放下手機，對方若需回覆公司訊息也會說「我回一下簡訊，等我一下」，一回完就會立刻專心聽她說話。

有趣的是，小禎第一次帶Alan跟閨蜜佩甄碰面時，好姐妹好奇詢問男方的興趣，結果Alan竟開始鉅細靡遺地分享買自助餐的經驗，連「湊一湊原本以為320元，結果才160元好開心」的心情都講得非常詳細，甚至還分享如何夾菜秤重比較輕。對此，小禎坦言一開始覺得無聊，但後來反而覺得這樣很有趣，「因為不管兩人相隔多遠都好像在旁邊。」

被問到離婚女性重新尋找真愛的秘訣，小禎坦言自己最大的改變就是「一直跟自己說，不管今天誰約我，我都出去」，原因是她以前會因為懶惰、怕尷尬而待在家或者固定現身幾個聚會，但為了給自己一個機會，她都會把自己打扮到最好的狀態，並釋放出「我想交朋友」的訊息。

▲小禎分享離婚後脫單的三招秘訣。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）