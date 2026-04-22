U:NUS近距離寵粉甜出汁！　驚喜宣告重磅喜訊

▲U:NUS擔任一日店長。（圖／Soothe時氛提供）



記者翁子涵／台北報導

男團U:NUS在18日擔任一日店長，出席品牌活動，活動中成員更化身「香氛學教授」，親自幫粉絲繫上圍裙、帶領調香體驗，成員也驚喜曝光，全新專輯目前已進入最後收尾階段，並在活動前幾天順利完成最後一首歌曲的製作，接下來在正式發行前仍會陸續釋出新單曲暖身，同時預告5月將有新動向曝光，讓粉絲期待持續升溫。

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▲▼U:NUS和粉絲一同調香。（圖／Soothe時氛提供）



提到3月剛推出的新單曲〈IDGAF〉赴泰國拍攝MV的幕後，成員分享原本以為當地會非常炎熱，沒想到清晨氣溫偏低，甚至需要穿長袖外套，在拍攝泳池畫面時大家冷到嘴唇發白，卻仍努力維持夏日熱情活力的狀態，對彼此的敬業態度感到相當驕傲。

拍攝過程中也發生不少插曲，昱廷坦言自己非常害怕科摩多龍，在拍攝時一度緊張到差點崩潰，甚至可能成為未來惡夢的素材之一；此外在泰國體驗按摩時，遇到師傅使用高溫熱石進行按壓，雖然燙到幾乎想跳起來，卻因為不好意思開口而默默忍耐，成為一段既煎熬又帶點社恐的真實經驗，也讓整段泰國行充滿回憶。

昱廷以〈去你的再見〉入選第21屆KKBOX風雲榜年度百大風雲歌手，他表示既興奮又期待，這次將首度以個人身分站上台北小巨蛋演出，希望現場大合唱能傳遍全場。他也透露上半年多投入團體專輯製作，下半年有望準備個人單曲，還有小分隊AK也可以繼續期待。團體方面，今年適逢出道三週年，專輯與作品計畫持續推進中，並預告5月將有新動作與粉絲見面。