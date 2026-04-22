中島健人初次亞巡「首場獻台北」　一連兩天見粉絲

記者吳睿慈／台北報導

日本星達拓娛樂（STARTO ENTERTAINMENT）人氣男星中島健人再度登台！他帶來個人演出生涯的首次亞巡迴演唱會《“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026》來到台灣，預計在8月29日、30日連續兩天登上Zepp New Taipei。

▲中島健人亞洲巡演首站選在台北 。（圖／攝影／田中聖太郎提供）



距離上一次台北專場僅相隔不到一年，中島健人宣告將以更進化的姿態回歸，巡演預計踏上台北、曼谷、首爾三大城市，其中，台北場打頭陣，令歌迷格外期待。本次更加碼增設VIP PASS抽選，除可享優先入場、優先購買周邊商品、T恤、訊息卡等好康，另外，中島健人更會歡送VIP們離場，勢必成為最難忘的回憶！

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧2024年為戲來台宣傳時便受到大批粉絲熱情歡迎，2025年9月中島健人於Zepp New Taipei舉辦首次在台個人專場演唱會「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱」，採實名抽選制售票，抽選階段即湧入遠超場地容納人數數倍的申請，人氣驚人。

▲▼中島健人這次亞巡一次辦兩場。（圖／攝影／田中聖太郎提供、大鴻藝術BIG ART提供）



他以細膩情感與穩定唱功貫穿全場，搭配節奏緊湊的舞台編排與超寵粉的近距離互動，成功擄獲全場歌迷芳心。同時，他也受邀首度登上台北大巨蛋，在樂天桃猿「SINGDOME音樂電台」主題日賽後演出，當日吸引逾3萬名觀眾進場，不僅刷新球團主場觀眾紀錄，也寫下日本個人歌手首登台北大巨蛋的里程碑。

中島健人首次亞洲巡迴演唱會台北場《“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026》兩場台北演出門票採實名抽選制，台灣在住登記時間為4月27日至4月29日，全球登記時間為5月4日至5月6日。若仍有剩餘票券，預計將於5月19日於Ticket Plus遠大售票系統開放一般販售。VIP PASS則限持有演唱會票券者抽選。更多售票與演出詳情，請關注主辦單位大鴻藝術BIG ART官方Facebook及Instagram專頁。