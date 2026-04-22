王奕翔帶隊友回鄉！＆TEAM 6月林口開唱　VIP福利一次看

記者林汝珊／台北報導

HYBE 旗下的日本廠牌 YX LABELS 所打造的 9 人男團 &TEAM 透過選秀出道，他們曾在 2026 年初來台參加除夕節目《2026 超級巨星紅白藝能大賞》，相隔不到 5 個月，即將帶著全新巡演《2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY’》訪台，6月21日預計在林口體育館開唱。

▲&TEAM將在6月21日在林口體育館開唱。（圖／KKLIVE提供）

&TEAM 3月才剛傳出奪下「雙冠王」的捷報，聲勢再度攀上新高。根據日本唱片協會公布的資料，&TEAM 憑藉韓國迷你一輯《Back to Life》與第三張單曲《Go in Blind》，在第40屆日本金唱片大獎中雙雙入選「Best 5 專輯」與「Best 5 單曲」，一舉抱回兩項殊榮，展現驚人實力與影響力。

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不僅如此，兩張作品的銷售成績同樣亮眼。《Back to Life》與《Go in Blind》分別在韓國與日本市場突破百萬銷量大關，不僅印證了他們橫跨日、韓兩地的高人氣，也讓 &TEAM 成為締造全新紀錄的日本藝人之一。

&TEAM還於4月21日推出 &TEAM 3rd EP《We on Fire》，正式揭開全新篇章。官方日前釋出主視覺概念照，9 位成員以截然不同設計的黑色西裝亮相，搭配細緻的銀色配件點綴，勾勒出宛如暗黑王子般的神秘氣質，瞬間抓住粉絲目光。

繼去年 6 月首次來台舉辦專場、吸引約 5,500 名粉絲前往南港展覽館朝聖後，歷經一年的成長與累積，本次場地升級至深受追星粉絲喜愛的演唱會指標場館「林口體育館」，入場人數預計上看超過 8,000 人，展現驚人人氣與號召力，也讓人更加期待 &TEAM 將帶來全新作品與經典曲目的震撼演出。

活動將分為兩階段售票，粉絲會員可於 5 月 3 日中午 12:00 到下午 4:00 間進行優先購票，5 月 9 日中午 12:00 全面啟售，所有票券皆僅限透過 KKTIX 官網購買。VIP 票券持有者更能享有 VIP 專屬吊牌、彩排、 VIP 專屬小卡套組福利，詳細資訊請洽 KKLIVE 官方社群網站及 KKTIX 售票系統。