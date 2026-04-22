曾國城《型男》賺二十年　爆出擁四房產破三億元

記者葉文正／台北報導

三立都會台長壽料理節目《型男大主廚》穩坐收視霸主地位，為邁進20週年再添里程碑。而主持人曾國城也主持20年，目前除了數個節目，還有「曾拌麵」年營收破億元，今天也透露目前擁有至少四房產，市價早就破三億元。

▲吳秉承(左起)三立總經理高明慧、曾國城與卓文萱。（圖／記者呂佳賢攝）

曾國城提到這二十年來對節目熱情，「吃了那麼多，不是職業傷害，是災難，但不會覺得膩，還是有熱情，也當成我非常重要賴以為生的活兒，我必須面對他，享受他，我演故我在，非常有存在感，讓觀眾注意到有我的功能，注意到我的脈動，看我節目得到滿足與快樂，每天看能看出興趣跟日常，要有新鮮，像老師老妻。」

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▲卓文萱。（圖／記者呂佳賢攝）

被問到主持這麼久，是否想要漲酬勞，他則保守說，「先求有再求好，要存活也不容易，可是成本一直提升，對於漲價三緘其口。

▲吳秉承提到曾國城有時會自責。（圖／記者呂佳賢攝）

而他最近被爆出正在賣房子，是內湖近億元別墅，今天也表示：「很多人在看，買到賺到，那是我的起家厝，主要是想把爸媽接過來，爸爸已經88歲，現在腳沒有力，心臟逆流很厲害，有三尖瓣逆流，導致下肢循環不好，媽媽就還不錯，也已經快80歲。」

他也表示，希望房子能在九千萬左右成交，當年是不到五千萬買的，裝潢花了兩千萬，十五年前買的，現在有三間房子，若加上加拿大的投資，應該有四間房。他說去年同時體重在92公斤，現在85公斤，身高是180公分，

他提到現在運動量少，但是比之前多很多，很想做匹拉提斯，紅字剩下兩三個，三酸甘油脂，CA199稍高，醫生說是發炎。



另一位主持人卓文萱提到，煮菜很有趣，好玩的是因為製作人要她跟城哥比賽，每周訓練很有趣，可以得到廚師們的肯定，我就會獲得成就感，也會用在生活上，除夕到初六都是我在煮，目前海鮮豆腐報，炒米粉，炸魚糖醋魚等等，都是拿手菜。

吳秉承也分析，兩位在節目很久，他們都會吸收，那道菜就毀掉了，日式料理也變成客家菜，城哥使出渾身解數想要贏，就把菜毀掉，卓文萱比較小心，曾國城下手太重，太會臭臉生氣，他是在氣自己。