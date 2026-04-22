祈錦鈅錄一半哽咽！「到現在都想證明有被愛」淚揭離婚內幕：他沒在聽

記者潘慧中／綜合報導

祈錦鈅最近上《11點熱吵店》分享感情觀以及過去的婚姻生活，「我其實曾經是一個對婚姻很有幻想的人，我們這種缺愛的女孩都會希望可以有一個自己的家，所以曾經就以為，結了婚就可以有一個自己的家。」

▲祈錦鈅已離婚。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）

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然而，看到太多痛苦卻不敢離婚的婚姻鬼故事後，祈錦鈅的想法變了，「只要我夠強，只要我夠好，我不需要靠男生，我應該可以自己撐下來吧。」

後來，祈錦鈅想要一個小孩，就算沒結婚也沒關係。她坦言在決定與前夫在一起前，她是抱著「看條件」的心態在挑選對象。她強調自己看的不是錢，而是對方的個性、與家人的相處狀況、身高和膚色都納入評估標準。

▲祈錦鈅坦言在決定與前夫在一起前，是抱著「看條件」的心態在挑選對象。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



正式登記結婚後，祈錦鈅和男方也確實都沒吵架，她當時覺得很甜蜜，「我後來知道為什麼了，因為他沒有在聽。他在意，可是因為他覺得妳可能就只是氣頭上，抱怨完就沒事了。可是不是，我提出來講就代表我想要跟你argue，我想要跟你溝通。」

▲▼祈錦鈅後來終於看清始終沒和前夫吵架的真相。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



關於最後還是結婚的原因，祈錦鈅解釋和男方原本已達成不結婚的共識，所以直到懷孕5個月，其實她都沒有結婚。之所以決定走入婚姻，除了前夫及其父母親都很好，另一個關鍵原因是前夫父親過世時，「那時候就是有百日或者是兩年，我就選擇說先對他們家負責，即使沒有婚禮都沒關係。」還有一個原因是，前夫當時雖然面臨爸爸去世，仍關心她是否有填飽肚子，「我是放在心上的。那個時候我很愛他。」

▲祈錦鈅突然哽咽。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



話說至此，祈錦鈅忍不住哽咽泛淚，「我就覺得他很不夠在乎我。然後我就很賤，我就一直想要去戳，我就想要去實驗，我想要去證明你沒有不愛我。可是每一次我奪門而出的時候，我都會在他巷口這樣看，他沒有轉過來，他連門都沒有出，他覺得妳出去之後自己會回來。每次我想要證明是有被愛的時候，都沒有，我出去一通電話沒有。一直到離婚前，我都一直在證明這些東西，離婚後我也還在證明這些東西，到現在都是。」

▲祈錦鈅淚訴一直想證明有被愛。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）