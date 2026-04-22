Jisoo機場首現身！一路鞠躬、揮手沒停過　粉絲看畫面心疼：加油

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BLACKPINK成員Jisoo的哥哥近來遭爆家暴，她22日飛往法國預計出席坎城國際劇集展（CANNESERIES），據韓媒報導，她原定打算穿著名牌贊助的服裝，在機場給當地攝影拍攝出國照，但因家人事件影響，最終取消拍照環節。她22日上午穿得樸素，低調現身機場，在4位彪悍保鏢的貼身隨行下出關。

▲Jisoo現身機場，一路鞠躬、打招呼沒停過。（圖／翻攝自Newsen）

Jisoo的親哥哥爆出家暴後，她22日首度現身，打扮樸素、戴著口罩與鴨舌帽，低調現身仁川機場，雖然遭受哥哥事件波及，但她對粉絲依舊很親切，揮揮手打招呼、收下禮物，在4位壯漢保鏢的護送下，一路前往出關口。

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▲Jisoo離開前還特地回頭。（圖／翻攝自Newsen）



在聽到攝影表示「一路小心回來」，Jisoo抬起頭露出親切笑眼，直到最後一刻，她都不斷地鞠躬致謝，甚至在進入關內前，還特地轉頭揮揮手。

Jisoo此趟飛坎城國際劇集展，是為了戲劇《訂閱男友》獲獎而去，她是BLACKPINK首位在該影展相關活動得獎的成員，獲頒「Madame Figaro Rising Star Award」（費加洛女士新星獎），原是好事一樁，22日出國原本預定穿著品牌贊助的服裝現身，如今卻全數取消，令粉絲心疼不已。