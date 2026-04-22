婚後首登台！「神話」李玟雨5月會台粉　超狂福利曝光

記者林汝珊／台北報導

韓國傳奇天團「神話」（SHINHWA）成員李玟雨（M），正式宣布將於2026年5月30日在台北CLAPPER STUDIO舉辦【2026 M’s New Chapter Fanmeeting in TAIPEI】粉絲見面會。這不僅是李玟雨自2017年後，睽違近9年再度以個人之姿回到台北舉辦專場活動，更是他在去年傳出結婚喜訊、邁向人生新階段後的首度到訪。

▲「神話」李玟雨睽違近9年再度以個人名義來台。（圖／FU Entertainment提供）

回顧李玟雨過往來台北的演出紀錄，2017年他曾與成員申彗星於台大體育館舉辦聯合演出，2023年則是以神話小分隊WDJ名義在台北國際會議中心（TICC）展現舞台號召力。對於本次再度舉辦個人專場，李玟雨希望能透過「New Chapter」主題，將他各種不同面向的舞台魅力展現給歌迷，並親口向歌迷分享現階段的喜悅以及對於舞台的堅持。

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除了全場觀眾皆能參與活動結束後的「全場離場擊掌」外，更有團體合照、親筆簽名海報以及現場隨機贈送藝人拍立得等驚喜抽獎環節。2026年4月26日晚間19:00在拓元售票系統正式啟售，票價分為A區NT$4,800、B區NT$3,800以及身障席NT$1,900，並採取全場實名制購票。活動將於5月30日傍晚17:00在CLAPPER STUDIO舉行，請鎖定主辦單位的官方社群與拓元售票網頁公告，掌握最新動態。