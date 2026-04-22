邊佑錫搭高鐵「周遭沒半個人認出」　粉絲哀嚎：錯過理安大君

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男神邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》熱播中，他在劇中以帥氣的「理安大君」角色現身，迷倒千萬少女。官方近日釋出第3、4集的花絮，為了拍攝位於釜山的戲份，他搭著KTX高速列車（類似高鐵）南下，沒想到，沒有任何一位乘客認出他的身份，他笑喊：「大家為了生活都很忙碌。」影片曝光後，大批粉絲哀嚎「錯過理安大君了」、「怎麼會沒發現」。

▲▼邊佑錫搭KTX移動，周遭沒半個人認出他。（圖／翻攝自VARO Playlist YouTube）



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邊佑錫公司21日釋出《21世紀大君夫人》幕後花絮，人在首爾的他，準備前往釜山拍攝，當時搭乘KTX南下，他在車上度過一段閒暇時光，玩手機、聽音樂，不時與身邊的工作人員分享美食。

▲▼邊佑錫透露大家都低頭很忙，所以沒看到他。（圖／翻攝自VARO Playlist YouTube）



有趣的是，邊佑錫只戴著帽子、並未遮掩五官，但並未被身邊的乘客認出身份，後來他被IU問及「有人認出你嗎」，他搖搖頭表示，乘客多數低著頭在做自己的事，IU驚訝表示「這在裡（釜山）應該會認出來吧？」他搖頭回應「沒有，大家為了生活都很忙碌」。

這段對話曝光後，粉絲驚呼「搭著KTX移動的理安大君，居然沒有任何人認出來，我無法相信」、「就算全都遮住，那個身材比例怎麼可能被忽視」、「我錯過了」。