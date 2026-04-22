直擊禾羽拉梓梓下海拍寫真！　沖繩沙灘取景　

▲禾羽被目擊穿比基尼在日本沖繩海邊拍寫真。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

富邦悍將啦啦隊禾羽（本名張雅涵）與前東家莉奈文創提前解約後，自立門戶；近日本刊讀者直擊她與閨密梓梓（董梓甯）現身日本沖繩，穿著清涼比基尼在沙灘拍寫真，引來不少觀光客注意。

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▲禾羽為拍寫真大露香肩，展露性感風貌。（圖／讀者提供）

本刊讀者日前在日本沖繩海邊的休息區，目擊禾羽與梓梓（董梓甯）同時現身，原以為兩人趁球賽應援空檔到沖繩旅遊，但沒多久包含攝影師、化妝師與工作人員約四人，拿著攝影器材出現，化妝師幫兩人做妝髮，攝影師則前往沙灘取景，看來此行兩人並非來度假，而是為了禾羽的年度寫真拍攝，特地飛到沖繩取景。

遊客搶拍 揮手解尷尬

▲禾羽（右）拍寫真，閨密梓梓（左）力挺入鏡，展現兩人的好交情。（圖／讀者提供）

禾羽自2018年加入樂天啦啦隊後，幾乎年年都出寫真，此行帶著梓梓一起入鏡。據讀者描述，當天除了禾羽與梓梓外，同行還有工作人員，陣仗雖不大，但由於是觀光景點，加上兩人身材曼妙，還套著嫩黃色和螢光粉的比基尼，仍引起不少遊客注意。

據悉，當天兩人在沙灘取景後，禾羽便在海邊戲水，但又怕妝花掉，最後並沒有完全濕身，此時一旁的觀光客也拿出手機拍攝，沒想到工作人員立刻伸手阻擋，一度讓現場相當尷尬；禾羽見狀，便向遊客揮手致意，才化解尷尬的氣氛。

自立門戶 改名再出發

▲禾羽自立門戶後，去年轉戰富邦悍將啦啦隊。（圖／翻攝自禾羽臉書）

自禾羽出道以來，一直被視為林襄的師妹，甜美外型也讓她人氣高漲，2024年底她與莉奈文創解約，自立門戶後從樂天啦啦隊轉至富邦悍將，當時她曾發文表示要做一個「全新的自己」，甚至取了「禾羽」的藝名，就是想告別過去，重新出發。

這回赴沖繩拍寫真，據讀者描述，拍攝結束後，禾羽還會幫工作人員扛輕便的器材，讓讀者印象深刻。年前禾羽也跨足歌唱界，發行單曲〈距離〉，她希望累積更多演出經驗，並建立鮮明的個人辨識度。而禾羽的經紀人傑佛瑞表示：「禾羽每年都會推出寫真作品，主要希望能記錄當下的生活與心境，今年更邀請閨密梓梓一起入鏡，就是希望帶給粉絲全新的視覺體驗。」

▲禾羽（右起）在圈內人緣佳，去年底參加陳詩媛與王齊麟的婚禮，還受邀擔任伴娘。（圖／翻攝自禾羽臉書）



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