記者蔡琛儀／台北報導

新生代創作女歌手申力安推出全新創作單曲〈Mama's Boy〉，昨天她被爆出與「名模教母」、伊林娛樂董事陳婉若愛子、導演Len Wang熱戀中，對此她大方認愛，甜讚男友就是她的理想型，「是一個非常有想法的人，很在意我的感受和想法，會為我著想，會照顧人。」兩人可以聊任何事情，「大聊特聊常常不看手機，回頭看時間時已經聊了3小時。」

▲ 申力安與陳婉若導演愛子感情穩定。（圖／翻攝Len Wang IG、資料照／記者周宸亘攝）

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陳婉若對於戀情也相當樂見，「無論是力安還是Len，他們都是正在發光的年輕一代，對於年輕人談戀愛，我認為這是『人生的必修課』。人生就應該自由自在地去探索、去愛。作為母親，我給予尊重；作為前輩，我樂見優秀的年輕人彼此激盪出正向的生活能量。」她也強調，目前申力安和Len都專注於自己的生活與事業發展，「感謝外界的關注，就讓年輕人有正常的社交空間，讓一切順其自然發展。」

申力安這次新歌有別於以往擅長的抒情風格，首度挑戰輕搖滾曲風，歌詞敘述感情中的「媽寶」現象，申力安當時與音樂製作人尚融及呂尚霖聊到之前Threads上超多媽寶故事，進而決定將網友及自身感情經驗的共鳴，創作出這首〈Mama's Boy〉，MV也是男友執導。

▲▼ 申力安推出新歌〈Mama’s Boy〉，MV由男友執導 。（圖／星光瑞瑞提供）

申力安透露，高二時就遇過媽寶男友，「他就是那種媽媽說什麼，他就做什麼，媽媽不准的，就絕不可以，然後說他媽媽覺得我會帶壞他。」這段短暫的感情很快就結束，她覺得「媽寶」的內心，會想有自己的想法，但又沒辦法不聽別人的，很矛盾，「是不夠有責任心嗎？當無法為自己的決定負責，就以『誰誰誰說我應該這樣』當擋箭牌。」也因此成為她新歌的靈感。