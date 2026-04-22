婚變傳1個月…方志友發文藏「破冰亮點」　楊銘威經紀人回應了！

記者黃庠棻／台北報導

女星方志友和楊銘威在2015年結婚，婚後育有一子一女，一直以來都是演藝圈的甜蜜夫妻代表之一，怎料日前被週刊爆料疑似感情生變，彼此決定協議離婚，消息曝光後，立刻掀起外界討論及關注。時隔一個月後，夫妻倆的關係疑似有了轉機，對此楊銘威經紀人也做出回應。

▲方志友、楊銘威。（圖／翻攝自Facebook／方志友Beatrice Fang）

楊銘威與方志友婚變的消息傳了一個月，被週刊爆料他願意為家庭再努力，方志友IG限動則是為他演出的《乩身》做宣傳，婚姻疑似出現轉機。對此，楊銘威透過經紀人低調表示「如之前的回應，因為屬於他們的家務事，所以不再做任何回應，謝謝。」

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▲方志友、楊銘威。（圖／資料照／民視提供）

事實上，楊銘威與父親在台北國父紀念館附近經營的名店「合府小籠湯包」，昨（21）日深夜無預警發布暫停營業公告，因店內因排水系統出現狀況，目前仍在處理中。而方志友也立即轉發該則公告，特別在上方加上了顯眼的粉底紅字標語。她寫道：「非常重要！很抱歉這幾天想來用餐的你們，請耐心等候，合府很快會更棒的回來讓你享用。」她不僅使用了誠懇的語氣向食客致歉，最後還附上一個紅心符號，力挺丈夫與公公事業的意味濃厚。