83歲「周星馳御用配角」現蹤！黃一飛暴瘦行走緩慢　神秘女子攙扶

記者陳芊秀／綜合報導

83歲資深港星黃一飛是周星馳御用配角，在《少林足球》扮演「鐵頭功大師兄」，並憑片勇奪金像獎最佳男配角，日前驚喜現身第44屆香港電影金像獎。而他近年長居大陸，最新狀態引發關注，只見他眉毛花白如「白眉道人」，身形雖較往年消瘦，行走極為緩慢，身旁一名神祕女子全程緊貼攙扶，外界推測正是他低調多年的髮妻。

黃一飛精神不俗、白眉吸睛

▲黃一飛日前現身香港金像獎。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

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據《星島日報》報導，黃一飛久未在香港露面，此次現身金像獎精神狀態相當不錯。最令人印象深刻的是他一對花白的眉毛，乍看之下宛如銀幕上的「白眉道人」。與去年被導演李力持調侃「懷胎數月」的爆肥身形相比，明顯瘦了一大圈，昔日破百公斤的巨腩已縮小許多，雖然神情淡定，但行動力的退化也讓健康問題再次成為焦點。

舉步維艱！神祕女子貼身攙扶

雖然身形消瘦，但黃一飛因雙腿飽受骨刺折磨，目前已面臨「不良於行」的困境。現場影片紀錄下他步行速度極其緩慢，每一步都顯得吃力，必須依靠身旁一名樣貌娟好、身穿桃紅色繡花唐裝的中年女子用力挽住手臂。該名女子一頭棕色捲髮，手上提著金像獎紀念袋，全程緊盯路況引導前進，細心體貼的模樣與黃一飛過往提到的家庭生活不謀合。

▲黃一飛傳出步行緩慢，身邊有神祕女子陪同。（圖／翻攝自網路）

長居深圳

黃一飛作為周星馳電影的靈魂配角，除了「大師兄」一角深入民心，無數經典對白至今仍被影迷傳誦。他曾坦言戒菸後體重激增，加上腳患不便，因在香港找菲傭無處安置，故選擇長居深圳。外界推測，此次在典禮上悉心照料他的，正是他口中那位極少曝光的妻子，兩人患難與共的畫面也為本屆金像獎增添了一抹溫馨的色彩。