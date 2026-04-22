傳身價6億！陳美鳳爽玩高雄曬「零修圖」美照…鬆口：考慮找房了

記者陳芊秀／綜合報導

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳踏入演藝圈超過40年，曾傳出身價超過6億，對此本人低調表示「錢夠用就好」。她近日南下被高雄的魅力深深吸引，發文提及「或許可以考慮在高雄找房」，消息一出立刻引來粉絲留言：「歡迎美鳳姐來當鄰居！」

▲陳美鳳南下高雄旅遊。（圖／翻攝自臉書）

高雄行程的照片中，陳美鳳第一站造訪「高雄鍾家綠豆大王」報到，她戴著黑框眼鏡、棒球帽，與老闆阿舅親切合影，大讚綠豆沙牛奶「真的太消暑」。接著前往駁二藝術特區，站大港橋前，以側身背影入鏡，簡單的白色緊身衣搭配黑長褲，展現出緊致且毫無贅肉的完美曲線。她感性表示，看到大港橋旋轉時「畫面時間好像跟著慢了一點」。

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▲陳美鳳站大港橋前。（圖／翻攝自臉書）

陳美鳳也公開了下榻飯店的奢華美景，不僅在房內俯瞰高雄港景，更在承億酒店的高空無邊際泳池旁留影，背景正是高雄地標85大樓，光影交織下的狀態好到讓她直呼：「光影很剛好～不用修圖」。

▲陳美鳳曬飯店風景。（圖／翻攝自臉書）

被高雄的天氣與親切人情味打動，陳美鳳貼文最後寫道：「如果在高雄有錄影，或許可以考慮在高雄找房」，但隨後也俏皮補充「住飯店也是一個選擇，都會把房間整理好好的～舒服」。貼文吸引眾多高雄在地網友留言「我們陳市長很用心，高雄改變很多肯定可以在高雄置產」、「高雄發展的越來越好，越來越漂亮了」，陳美鳳更親自回覆：「真的呀」。還有網友熱情喊話「美鳳姐！有空就出來走一走，高雄比較南下比較熱，有空隨時來我家住也沒關係」。