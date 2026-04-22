幫觀眾簽名反被問「你是誰」　曾治豪決心減肥狂甩15公斤

記者許逸群／台北報導

藝人曾治豪近日在接受訪問時透露，他透過中醫調理身體並調整生活習慣，在短短4個月內成功甩掉約15公斤體重，從一度逼近百公斤的狀態，減至目前約85公斤。他強調這是透過健康、循序漸進的方式達成，不僅找回了健康的體態，也重拾了面對演藝工作的自信心。

▲曾治豪透過「澤予堂」的調理，4個月來瘦了約15公斤。（圖／澤予堂提供）

曾治豪坦言，體重曾一度飆升至近百公斤，外型改變之大，甚至讓不少觀眾將他誤認。他解釋，過往因長期生活壓力大，加上戒酒後對甜食的依賴，導致體態失控。過去他也曾嘗試斷食、催吐等極端減重方式，不僅成效不彰，更嚴重影響了身體健康。一次演出後，有觀眾誤以為他是歌手曾瑋中，興奮地索取簽名，當看到他簽下「曾治豪」時，對方當場傻眼問「你是誰」，令他哭笑不得。

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隨著體態的改善，曾治豪表示，現在對演藝工作更有信心，包括寫歌、教學唱歌等，都更能專注投入。身為人父的他，也坦言考量到家庭生計，若未來有合適的機會，並不排斥尋找一份穩定的正職工作，展現了對家庭的責任感。此番健康瘦身不僅讓他外型更加亮眼，也為他的人生開啟了新的階段。

提到減肥理念，中醫「澤予堂」的總院長陳立哲表示，醫療不應只是冰冷的診斷，而是將「專業醫療」與「溫暖陪伴」融合，在民眾想要改變的過程中，有人願意長期傾聽與支持。透過中醫智慧結合現代科學，逐步走進一個家庭的日常生活，成為值得信任的健康夥伴。

▲院長陳立哲認為「陪伴」病人是相當重要的環節。（圖／澤予堂提供）