楊銘威餐廳暫停營業！方志友限動比紅心力挺…1舉動婚姻破冰露端倪

記者陳芊秀／綜合報導

男星楊銘威與父親在台北國父紀念館附近經營的名店「合府小籠湯包」，昨（21）日深夜無預警發布暫停營業公告。他與妻子方志友結婚11年一度傳出離婚危機，22日又傳出婚姻回穩，雙方皆在社群平台轉發餐廳公告，也引發外界關注。

▲方志友、楊銘威11年婚姻一度傳危機，又傳出婚姻回穩。（圖／資料照／民視提供）

楊銘威轉發餐廳發出的公告，因店內因排水系統出現狀況，目前仍在處理中，為了確保未來的用餐品質，選擇先暫停營業，同時透露正積極尋找新的地點，準備以更好的環境與大家見面。而方志友在轉發公告時，特別在上方加上了顯眼的粉底紅字標語。她寫道：「非常重要！很抱歉這幾天想來用餐的你們，請耐心等候，合府很快會更棒的回來讓你享用。」她不僅使用了誠懇的語氣向食客致歉，最後還附上一個紅心符號，力挺丈夫與公公事業的意味濃厚。

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▲楊銘威轉發餐廳公告，方志友粉底紅字力挺。（圖／翻攝自IG）

儘管楊銘威與方志友在公開場合的互動大幅減少，這回因為餐廳系統出狀況而「同步」轉發公告，展現一致對外的態度。據《鏡週刊》報導，楊銘威願意為家庭再努力，方志友IG限動為老公演出的《乩身》做宣傳，婚姻有機會破鏡重圓，不過方志友經紀人對此表示「家務事不做回應。」