方志友拒投許瑋甯旗下　婚姻回穩「秘密自立門戶」當老闆

▲方志友所屬公司遭傳解散經紀部門，但她已提早布局，準備自立門戶。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

和楊銘威的婚姻走向回穩的同時，方志友的事業更是一直向前，早前有消息指出，方志友所屬的「抓馬文化」無預警解散經紀部門，讓已是公司一姐的她，同時得面臨婚變和事業震盪的雙重變動，但其實方志友已經另有打算。

去年初抓馬文化宣布和許瑋甯於2025年底成立新公司「時間軸製作所股份有限公司」，第一步便是經營經紀部分，許瑋甯一直希望自己在演戲之外，能有其他相關事業，目前已經簽下抓馬文化曾拍攝合作影集《塑膠花》的李沐、陽靚等人，外界一度猜測方志友會轉投許瑋甯旗下。

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▲方志友生活忙碌但充實，稱自己要多發文以免被臆測。（圖／翻攝自方志友IG）

▲許瑋甯（右二）成立經紀公司，首波合作藝人名單有李沐（左一）、陽靚（左二）、湯詠絮（右一），方志友曾被傳有望加盟。（圖／時間軸製作所提供）

然而消息人士透露，方志友早有了提前規劃，她已祕密籌備自組新公司、不再靠別人，要當自己的老闆，自從她以《本日公休》拿下金馬獎最佳女配角後，對於演藝生涯有了更多想法，自立門戶不僅能掌握工作安排、在劇本選擇上也有更高主導權，未來不排除和其他藝人聯手合作，將事業進一步做大。



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