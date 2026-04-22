金牌狀元林信寬爆死會「笑笑經紀人回應藏玄機」！2條件讓她心動了

▲迅速竄紅的笑笑擔任有氧舞蹈老師長達10年時間，私下還有「潘若迪隱藏的女兒」之稱。（圖／想想時間有限公司提供／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

台啤永豐雲豹專屬啦啦隊「浪LIVE電豹女」人氣成員笑笑劉姿妤感情動向曝光，傳出已「死會」，對象正是同屬台啤永豐雲豹籃球隊小前鋒林信寬。兩人同在球隊體系，各自於場上與場邊發光。笑笑曾透露理想型是劉以豪，偏好「高高帥帥、有酒窩、笑起來很可愛的男生」，而身高192公分的林信寬雖然沒有酒窩，但符合高帥的關鍵特質，也讓這段戀情更添話題性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲身高192公分的林信寬雖然沒有酒窩，但符合笑笑「理想型」高帥的關鍵特質。（圖／翻攝自林信寬IG）



近年笑笑憑藉亮眼表現迅速竄紅，她擔任有氧舞蹈老師長達10年時間，私下還有「潘若迪隱藏的女兒」之稱，原來笑笑潘若迪老師的教室擔任老師，雙方合作無間跟家人沒兩樣，之前笑笑也說，潘若迪都會要求如果有交男友一定要交給他把關。

▲笑笑2023年以徵選狀元之姿加入電豹女。（圖／翻攝自笑笑FB）



▲笑笑（左3）是唱跳女團「MEME」成員之一。（圖／想想時間有限公司提供）



而從2023年以徵選狀元之姿加入電豹女後，笑笑在2025年跨界成為樂天桃猿啦啦隊一員，成功完成職籃、職棒「棒籃雙棲」壯舉，是話題度極高的啦啦隊女神之一。不僅如此，她還是女團「MEME」成員之一，展現多元才華。

▲笑笑曾獲得綜藝大哥胡瓜欽點上節目，是胡瓜節目班底之一。（圖／翻攝自胡瓜FB）



加入浪live電豹女前笑笑就曾獲得綜藝大哥胡瓜欽點上節目，和宋羽葤、曾經的熊霓、都是胡瓜節目班底。笑笑也多次提到非常感謝胡瓜給機會表現，「因為一開始是瓜哥給我上節目曝光的機會，即使現在啦啦隊跟有氧老師的工作忙碌，只要《綜藝大集合》的通告來發我，我一定會排除萬難參加」，她也獲得綜藝天王胡瓜格外照顧，多次錄影《綜藝大集合》。

此外，笑笑也稱讚剛「滿血回歸」的沈玉琳，說對方總是讓人有很安心的感覺，不用擔心沒笑果，「因為不管我們說了什麼，玉琳哥總是都能接上，不擔心冷場，也一直會cue到我，是位很值得學習的前輩」。

▲台啤永豐雲豹籃球隊小前鋒林信寬（中），2023年以狀元籤選中入隊。（圖／報系資料照／T1聯盟提供）



至於23歲的林信寬，他在2023年T1聯盟新人選秀會被台啤雲豹以狀元籤選中入隊，隨即在菜鳥球季交出場均10.5分、2.5籃板與1.1助攻成績，助隊奪下隊史首冠。去年已跟台啤永豐雲豹完成5年續約。

對於本刊在4月17日直擊笑笑和同隊球員林信寬燒肉約會，笑笑經紀人回覆兩人關係：「年輕人有戀愛的自由，只要不影響工作，我們都給予祝福！」

▲上月林信寬（前排左）與高錦瑋脫下球衣換上西裝，帥氣現身時尚活動，笑笑也在後方亮麗出席。（圖／翻攝自台啤永豐雲豹職業籃球隊臉書）



延伸閱讀

▸ 隊內佳偶3／不只林襄與馬傑森從應援到相戀 笑笑、草莓相繼成「內部消化」CP

▸ 王子殿下1／直擊！粿粿低調駕車繞行社區「警戒防拍」 王子又躲昆凌5千萬豪宅避風頭

▸ 原始連結