決裂前女友！朱軒洋丟工作仍復合吳卓源　親友碎唸：有那麼愛哦？

▲4/19 15：23 吳卓源現身住處，正是朱軒洋出入過夜的地方，不久前甚至傳兩人進入同居狀態。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

另有知情人士向本刊透露，吳卓源與朱軒洋身旁的親友其實對這段感情頗有意見，而且兩邊都互認為是對方在糾纏，熱戀到私下甚至友人碎唸：「是有這麼愛喔？」

友人認為，朱軒洋在與吳卓源、Cindy的感情風波後，與Cindy的關係決裂到幾乎已經沒有回頭路。於是對朱軒洋而言，吳卓源成為了他的依賴，加上雙方都為這段感情付出極大代價，甚至影響到工作，還有與貼身工作人員的關係，事後更各自換了新的經紀公司。

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即使外界雜音不少，兩人似乎仍然不管旁人眼光，雖然吳卓源先前被拍之後，一度對外宣稱與朱軒洋「沒在一起」，不過據悉年初已傳出兩人同居，落腳處盛傳在新北市淡水區一帶，因為吳卓源喜歡看海，沒想到結果最後是內湖的巷弄，然後與朱軒洋各住各的。

▲本刊曾經直擊，朱軒洋（左）和Cindy交往期間與吳卓源（右）在河濱公園約會。

其實，朱軒洋出現在內湖一帶，時間還可以再往前推。2月時，柯震東與朱軒洋結束電影活動後，未從一般動線離場，而是直接搭乘貨梯前往地下停車場，再由柯震東經紀人駕車載著兩人離開。約20多分鐘後，車子出現在內湖，兩人下車後先與一名從超商走出的男子會合，隨後一起步入附近巷弄。

巧的是，稍早已先行離開的王淨，也在此時現身與三人會合，接著一行人一同轉入巷內某公寓方向。直到凌晨2點左右各自離去，朱軒洋則留在家中，種種跡象顯示，他搬家然後與吳卓源復合的事，圈中多少都有耳語流傳。

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