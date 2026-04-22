吳卓源「包緊緊」回香閨戒心重！朱軒洋祕入過夜　悄搬家重燃愛火

▲4/6 17：03 朱軒洋與吳卓源同樣住在內湖區，出門的時候裝扮相當家居。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

吳卓源與朱軒洋在2年前關係曝光後，根據進一步調查，朱軒洋離開與當時女友同居的地區，如今搬到北市內湖區，跟吳卓源算住得不遠；吳卓源則在同個巷弄就近搬家，目前住在一棟相對外觀較舊的華廈。

4月19日下午，本刊目擊吳卓源包得密不透風，先是步行到附近商店短暫停留，隨後又快步返回前幾天朱軒洋進入的那處華廈。值得注意的是，吳卓源接近住處時，明顯提高了戒心。

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▲17：25 朱軒洋在住處附近自助洗衣，過著沒有明星架子的平實生活。（圖／鏡週刊提供）

▲2/10 20：32 本刊直擊朱軒洋（左）與柯震東（中）結束宣傳電影活動，一起前往內湖。（圖／鏡週刊提供）

吳卓源不時左右張望，開門前還特地回頭確認周遭狀況，最後也是自行開門進入；可知她與朱軒洋被本刊直擊過夜情，一度斷開的關係確定已經重新再愛。

▲2/11 01：57 朱軒洋（中）、柯震東（右）與友人聚會完，深夜各自解散離去。（圖／鏡週刊提供）

至於其他沒跟吳卓源相約的日子，朱軒洋同樣在內湖過著獨居生活，例如4月6日前後，他也曾在自己住處周邊活動。當天下午，他一身居家打扮，手提一小袋衣物前往附近自助洗衣店，返家後不久又再度出門。手上多拿了一本書的朱軒洋，看起來像是一邊等洗衣，一邊在附近消磨時間。這樣的生活節奏與移動方式，也顯示他對當地環境與周邊機能相當熟悉。

朱軒洋與吳卓源的關係當初曝光不久，曾被報導因合拍生情的電影《搜查瑠公圳》後續拍攝工作而再同框，戲裡一個演警員、一個演記者，兩人拍攝多場互動戲碼，現場氣氛正常，雙方表現都很專業，看似未受外界紛擾波及；如今過了2年，本刊直擊朱軒洋祕入吳卓源香閨過夜。





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