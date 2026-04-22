機器人跳舞還不夠！王力宏開唱又出新招「10萬張票秒殺吸金8億」

記者蔡琛儀／台北報導

天王王力宏全新巡演「最好的地方 II」正式啟動，日前開賣杭州站湧入約百萬粉絲同步搶購10萬張門票，最終迅速售罄，締造年度最強開盤成績。

▲ 王力宏打造前所未有的高科技規格演唱會，準備震撼歌迷。（圖／西東音樂提供）

王力宏延續去年締造57場巡演全數完售的輝煌戰績，此次再度升級演出規格，這次全面邁向亞洲戶外超級體育場巡演，規模與野心同步躍進，透過前導預告曝光被粉絲稱為「四面八方舞台」沉浸式舞台設計，打造前所未見的未來級演唱會體驗。

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先前他在演唱會上和AI機器人同台共舞，這次製作更被視為是王力宏歷來最具野心之作。長期以來以科技融合音樂聞名的他，此次將創意與工程推至極致，實現歌迷多年來對於演唱會行業的想像，除了有華語樂壇首創的30公尺伸縮跨橋、380公尺超長內場環繞跑道，還有無界取景框、超寬巨幕、IMAX級視聽享受以及現場才會解密的神秘巨型機械盲盒。

隨著首輪票房秒殺，杭州站預計將再加一場，有望再釋出約5萬張門票，以平均票價月5550元台幣計算，單一週末票房可望輕鬆突破8億元。而台灣歌迷也相當關注王力宏何時唱回台北？隨著市場熱度持續攀升，這場頂級製作進軍台北的可能性正迅速升溫。