夏語心45天「練出超狂六塊肌」！　驚人成果曝：長肌肉真難

記者王靖淳／綜合報導

女星夏語心今（21）日在臉書發文，分享自己利用45天的時間練出六塊肌的心得，同時也在文中坦言，這段時間簡直是在夾縫中求生存。貼文曝光後，立刻掀起網友討論。

▲夏語心。（圖／翻攝自Facebook／夏語心）

夏語心透露，這為期45天的挑戰過程中，讓她每天不是搶在早上9點拍戲前先衝健身房，就是頂著收工後的疲憊趕去重訓。她表示，雖然過程常累到萬般不想去，但最終仍靠著意志力準時報到。夏語心也笑稱，自己每晚都走6至10公里不等，「大概已經把週邊所有的巷弄都走過5次以上，河濱公園哪裡有公廁也都清清楚楚。」

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夏語心進一步分享這45天來的身體變化，她的體重從50.9公斤降至46.9公斤，體脂率更從26.6%下降到15.8%，脂肪重量也幾乎減半。看到鏡子中清晰的線條，讓她興奮地直呼：「原來我也有六塊肌的一天！」不過她也感嘆長肌肉真難，骨骼肌只從19.9微增至21.3。

▲夏語心45天練出六塊肌。（圖／翻攝自Facebook／夏語心）



隨著夏天腳步接近，夏語心也建議大家，可以從每天走一萬步開始，再搭配每週至少兩次的重訓。看著辛苦練成的曲線，她也在文末自信地喊話：「比基尼在這夏天就給他穿上去！」