SWAG蘇暢、艾熙領軍開戰　贏家主宰「實戰權」

記者葉文正／台北報導



麻豆傳媒關站後，華語AV圈進入大洗牌。 SWAG 今 (21) 日宣布，將於本週末（4/25-4/26）晚間19:00，推出成人版綜藝競技直播《華語AV復興大作戰》。首波卡司由人氣女優蘇暢、艾熙領軍，與男優石巴朝、季耕、曾強等人組隊同台PK，將原有的合作關係直接轉化為「生存競賽」。面對這場沒有劇本的硬仗，蘇暢信誓旦旦表示：「開機後我就會自動切換成E人模式，完全沒在怕！」

▲人氣女優蘇暢，將領軍參與《華語AV復興大作戰》直播綜藝挑戰。。（圖／SWAG提供）

這場競技直播主打「贏家通吃」制度，包含「神雕套圈大賽」、「瞎奇葩格鬥賽」、「拔河大賽」、「點球PK大賽」及「舉重大賽」等關卡，全面考驗選手的體能與技巧，任何一關失手都可能遭淘汰。脫穎而出的贏家，不僅將搶下「實戰配對」資格，更握有絕對主控權，可當場指定當晚的「實戰伴侶」與「實戰場地」，讓勝負結果直接牽動當晚的劇情走向。

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季耕表示：「直播非常考驗臨場反應，這種不可控的即興感令人期待。」而石巴朝則展現了運動家的氣度：「大家都是兄弟，很期待這場體能切磋。不過直播畢竟和拍片不同，不能喊卡，難免會有點緊張和興奮。」

這場融合競技、互動與娛樂的成人綜藝盛事，將在 SWAG 官方直播帳號 （SWAG ID：swag）播出，不僅考驗選手的生存意志，更將直播間的火藥味推向巔峰，勢必成為本週末華語AV圈的話題焦點。製作單位也預告，將陸續揭曉神秘卡司，邀請粉絲本週末準時鎖定 SWAG，見證這場激烈的生存戰。