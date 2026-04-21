ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

慈妹一刀切！耳下短髮亮相
7-11首推「長腿KITTY」快閃購
許路兒解放深V！「炸火辣事業線」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李沐前男友是他！帥氣男歌手鬆口：很少回顧過去

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手鄒序曾和演員李沐有一段情，他近日推出全新單曲〈雲端假期〉，為第二張專輯揭開序幕，並在訪談中拋出話題，若真能開啟跨時空連線，最想對話的對象竟是已故音樂人Mac Miller，「如果真的能打通這通電話，我想跟他在雲端隨便亂聊、聽聽他那些未公開的Demo，然後跟他亂開玩笑。」

▲▼ 鄒序〈雲端假期〉。（圖／放飛音樂提供）

▲鄒序推出新歌〈雲端假期〉。（圖／放飛音樂提供）

〈雲端假期〉由他攜手「守夜人」團長秦旭章創作，並以筆名「安眠巫師」填詞，將生命經驗轉化為奇幻敘事。歌曲描繪一段彷彿存在卻未曾真正發生的情感，在訊號與文字之間反覆上線，營造出帶點苦澀的浪漫氛圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

製作陣容同樣吸睛，邀來黃玠瑋擔任配唱製作，並集結Who Cares胡凱兒鼓手小布、NORTON STREET諾頓街貝斯手姜恒等音樂人參與。鄒序形容這首歌像被存檔的情感，在某些場景重現時，彷彿再次連回那段「雲端假期」。

▲▼ 鄒序〈雲端假期〉。（圖／放飛音樂提供）

▲鄒序直言想「連線」已逝音樂人Mac Miller。（圖／放飛音樂提供）

談及私下生活，他坦言不太整理雲端資料，也少回頭看過去，但仍保留少數珍藏片段反覆回味，鄒序分享，曾有一次與朋友在國外街頭閒晃，意外闖入一家低調的爵士酒吧，被當時精采的樂器Solo驚艷，微醺之際錄下的那段現場音軌，成了他雲端空間裡極少數會拿出來回味的「珍藏品」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鄒序

推薦閱讀

NONO一審遭判2年　朱海君身邊「現護花男牽手緊摟」關係曝光

NONO一審遭判2年　朱海君身邊「現護花男牽手緊摟」關係曝光

12小時前

台「名模教母」獨子熱戀國民少女！親密照被洩身分 她家世也超狂

台「名模教母」獨子熱戀國民少女！親密照被洩身分 她家世也超狂

15小時前

宋旻浩首出庭！遭求刑1年6個月　黑西裝現身：讓大家失望了

宋旻浩首出庭！遭求刑1年6個月　黑西裝現身：讓大家失望了

13小時前

Jisoo發聲了！親哥捲性侵爭議「正式切割」強硬喊告

Jisoo發聲了！親哥捲性侵爭議「正式切割」強硬喊告

4/20 21:27

伊正砸800萬為老婆圓夢　小15歲妻當長輩「打掃要看臉色」

伊正砸800萬為老婆圓夢　小15歲妻當長輩「打掃要看臉色」

6小時前

44歲Ella無預警披白紗！　宣布「重磅喜訊」下秒激動噴淚

44歲Ella無預警披白紗！　宣布「重磅喜訊」下秒激動噴淚

4/20 18:33

朱海君躲媒體「牽手護花使者」　現身電影院…見鏡頭秒垮臉拒拍

朱海君躲媒體「牽手護花使者」　現身電影院…見鏡頭秒垮臉拒拍

15小時前

日本強震！美女主播趕回電視台「全素顏報新聞」　呼吸急促網心疼

日本強震！美女主播趕回電視台「全素顏報新聞」　呼吸急促網心疼

9小時前

《單身即地獄3》尹廈情宣布結婚！10月閃嫁「珍貴的人」

《單身即地獄3》尹廈情宣布結婚！10月閃嫁「珍貴的人」

4小時前

震撼彈！千年一遇J級瀨戶環奈領3女神來台　柔乳女神也點頭

震撼彈！千年一遇J級瀨戶環奈領3女神來台　柔乳女神也點頭

11小時前

邱淑貞57歲神顏震撼網！　破次元同框工藤靜香…沈月緊抱木村光希

邱淑貞57歲神顏震撼網！　破次元同框工藤靜香…沈月緊抱木村光希

11小時前

小S淚揭喪姊崩潰期！狂睡「不想面對世界」　失態倒地打滾許老三全目睹

小S淚揭喪姊崩潰期！狂睡「不想面對世界」　失態倒地打滾許老三全目睹

15小時前

熱門影音

Jisoo親哥爆性侵！又遭控家暴　她直播曾喊：自己為自己負責

Jisoo親哥爆性侵！又遭控家暴　她直播曾喊：自己為自己負責
狄鶯直播「抬腿露腳底板」　秀乾淨腋下喊：沒毛！

狄鶯直播「抬腿露腳底板」　秀乾淨腋下喊：沒毛！
香港金像獎／梁家輝5度封帝！　哽咽謝愛妻：忍了我44年

香港金像獎／梁家輝5度封帝！　哽咽謝愛妻：忍了我44年
羅志祥遭爆在家猝死　露面闢謠：傻眼欸！

羅志祥遭爆在家猝死　露面闢謠：傻眼欸！
黃偉晉拉炮誤炸楊銘威！　內疚道歉：沒危機意識

黃偉晉拉炮誤炸楊銘威！　內疚道歉：沒危機意識
小賈斯汀Coachella唱一半　怪奇比莉驚喜上台！

小賈斯汀Coachella唱一半　怪奇比莉驚喜上台！
AKIRA送咖啡甜蜜探班林志玲　霸氣：這是理所當然的事

AKIRA送咖啡甜蜜探班林志玲　霸氣：這是理所當然的事
王中平砸7位數買千坪地　談及老婆「她本來就知道」

王中平砸7位數買千坪地　談及老婆「她本來就知道」
李維維還原導演真實人生　飾演空服員：他們真的很辛苦

李維維還原導演真實人生　飾演空服員：他們真的很辛苦
陳怡婷沒看過蕭煌奇老婆　康康安慰：他也沒有XD

陳怡婷沒看過蕭煌奇老婆　康康安慰：他也沒有XD
艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」

艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」
余苑綺臨終前託付3遺願　余祥銓自責沒做到：對不起她

余苑綺臨終前託付3遺願　余祥銓自責沒做到：對不起她
《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

梁朝偉認需要朋友「偶爾一起」　赴德拍攝「暖幫影迷簽名」

梁朝偉認需要朋友「偶爾一起」　赴德拍攝「暖幫影迷簽名」

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

黃豪平扛5次金鐘紅毯：快江郎才盡XD　木木外公離世...看不到她圓夢成遺憾

黃豪平扛5次金鐘紅毯：快江郎才盡XD　木木外公離世...看不到她圓夢成遺憾

看更多

【眼殘瞬間】汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻

即時新聞

剛剛
剛剛
26分鐘前0

破天荒！鼓鼓出新作「MP魔幻力量前團員首度為他寫歌」　

40分鐘前0

許路兒出遊難得解放深V！　「炸火辣事業線」真實身材被看光

1小時前10

不敢相信！許志豪首開唱「19大咖藝人集體出手」超狂票房曝

2小時前11

SWAG蘇暢、艾熙領軍開戰　贏家主宰「實戰權」

2小時前30

慈妹一刀掰了過肩長髮！　耳下激短髮亮相：人生順利翻篇

2小時前0

姚采穎轉型當書畫家　為了一句話今天官宣開公司

2小時前0

李沐前男友是他！帥氣男歌手鬆口：很少回顧過去

3小時前0

黃玠瑋唱出焦慮、逃避型人格戀愛觀　認了：只接受一對一

3小時前0

林沖生前吐「為何等人過世才紀念？」　粉見最後身影哭倒一片

3小時前10

許富凱驚吐「有睡眠障礙」！　睡10幾個小時還是累

讀者迴響

熱門新聞

  1. 朱海君身邊「現護花男牽手緊摟」關係曝
    12小時前3826
  2. 台「名模教母」獨子熱戀國民少女
    15小時前61
  3. 宋旻浩首出庭！黑西裝現身：讓大家失望了
    13小時前102
  4. 親哥捲性侵爭議　Jisoo發聲了
    4/20 21:27189
  5. 伊正砸800萬為老婆圓夢　小15歲妻爆「打掃要看臉色」
    6小時前84
  6. 44歲Ella無預警披白紗！　宣布「重磅喜訊」下秒激動噴淚
    4/20 18:3345
  7. 朱海君躲媒體「牽手護花使者」　見鏡頭秒垮臉
    15小時前189
  8. 日本強震！美女主播趕回電視台「全素顏報新聞」
    9小時前446
  9. 《單身3》尹廈情宣布結婚　10月閃嫁男友
    4小時前122
  10. 瀨戶環奈領3女神來台　柔乳女神也點頭
    11小時前41
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合