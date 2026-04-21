李沐前男友是他！帥氣男歌手鬆口：很少回顧過去

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手鄒序曾和演員李沐有一段情，他近日推出全新單曲〈雲端假期〉，為第二張專輯揭開序幕，並在訪談中拋出話題，若真能開啟跨時空連線，最想對話的對象竟是已故音樂人Mac Miller，「如果真的能打通這通電話，我想跟他在雲端隨便亂聊、聽聽他那些未公開的Demo，然後跟他亂開玩笑。」

▲鄒序推出新歌〈雲端假期〉。（圖／放飛音樂提供）

〈雲端假期〉由他攜手「守夜人」團長秦旭章創作，並以筆名「安眠巫師」填詞，將生命經驗轉化為奇幻敘事。歌曲描繪一段彷彿存在卻未曾真正發生的情感，在訊號與文字之間反覆上線，營造出帶點苦澀的浪漫氛圍。

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製作陣容同樣吸睛，邀來黃玠瑋擔任配唱製作，並集結Who Cares胡凱兒鼓手小布、NORTON STREET諾頓街貝斯手姜恒等音樂人參與。鄒序形容這首歌像被存檔的情感，在某些場景重現時，彷彿再次連回那段「雲端假期」。

▲鄒序直言想「連線」已逝音樂人Mac Miller。（圖／放飛音樂提供）

談及私下生活，他坦言不太整理雲端資料，也少回頭看過去，但仍保留少數珍藏片段反覆回味，鄒序分享，曾有一次與朋友在國外街頭閒晃，意外闖入一家低調的爵士酒吧，被當時精采的樂器Solo驚艷，微醺之際錄下的那段現場音軌，成了他雲端空間裡極少數會拿出來回味的「珍藏品」。