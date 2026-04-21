林沖生前吐「為何等人過世才紀念？」　粉見最後身影哭倒一片

▲林沖生前受訪身影 。（圖／高流提供）



記者翁子涵／台北報導

曾唱紅《鑽石》而有「鑽石歌王」美譽的已故藝人林沖，去年7月7日過世，享耆壽92歲，近來由楊力州執導的紀錄片《高雄有顆藍寶石》，再次出現林沖身影，林沖於片中一邊落淚一邊感慨地說：「為什麼大家總要等到一個人死後才去記念他、去想他的好，但是他已經不在了啊！」、「我知道我的日子已經不多了，我只希望大家永遠記得有一個林沖......」令粉絲落淚直呼：「聽林沖那段話，真的讓我哭濕半包面紙。」

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▲林沖兒子林凱文包場電影 。（圖／林凱文提供）



日前林沖兒子林凱文以及林珮如一起於台北大巨蛋秀泰影城包場，邀請眾多親友共同觀賞這部電影，包含豬哥亮長子謝順福、資深藝人紀露霞、紀寶如、紀麗如、上官萍、李建復、高義泰；歌手傅薇、蘇婭、桑布伊、藍麗婷、創作者丁曉雯、文史工作者劉國煒、舞蹈家賀連華等多位貴賓皆到場支持。林凱文感性分享：「一輩子活躍於舞台上的爸爸，即使到生命最後一刻都還是堅持優雅、不放棄對表演熱情，大家不僅不會忘了他，一定會永遠記得有這麼一位敬業到底的巨星！」

為了呼應這部紀錄片，林凱文與林珮如精心策劃5/5-7/5為期兩個月於聲色Sounds Good 黑膠咖啡廳展出「台灣秀場文化的實體特展」和現場活動，內容包括林凱文分享的父親生前珍貴物件、文史工作者劉國煒和老唱片收藏家林太崴提供的珍貴的文物與照片；屆時也將公開幾段珍貴的訪談，包括高凌風專屬樂手趙伯乾大哥，以及曾參與秀場主持與報幕的鄧志鴻大哥，侃侃而談第一線秀場經驗。