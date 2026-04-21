許富凱驚吐「有睡眠障礙」！　睡10幾個小時還是累

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王許富凱8月8日將二度在台北小巨蛋開唱，今（21日）舉辦記者會，最近正積極備戰中，但他坦言其實一直以來睡眠有狀況，腦袋一直在轉根本沒放鬆，常常到凌晨3、4點都沒睡意，有時候睡10幾個小時，但品質不好還是很疲累，「我沒看醫生，總覺得是心理因素，因為腦子一直在轉。」

▲許富凱將二度攻蛋開唱。（圖／記者林敬旻攝）

為了保持演出完美，本來就在飲食控制的許富凱，更積極瘦身，現在瘦了3公斤，想再瘦4公斤回到2016年巔峰時期的61公斤，他也有在針灸、拉提臉部，問他有無考慮醫美？他連忙揮手拒絕，「電波可以，但要注射東西進去的先不要。」

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許富凱特別選在父親節當天開唱，他的父親過世3年，卻在這次演唱會曲目上刪掉了寫給父親的新歌，「因為我不想要把這種事情帶上台，再來是因為歌真的太多，刪掉自己（寫）的好了。」

▲許富凱特別在父親節開唱。（圖／記者林敬旻攝）

他也沒有特別留位子給爸爸，「因為他是滿場飛的人，以前他也是坐不住。」演唱會門票於29日開賣，詳洽寬宏售票、全台萊爾富、OK便利商店，上午10點台新卡友享前四高票價優先購票。