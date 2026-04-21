A-Lin火辣炸渾圓雙球！　開唱一半「激動噴淚」吐心聲

▲ A-Lin火辣炸雙球。（圖／众悅娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后A-Lin全新巡演《歌迹Journey》，上週末登香港紅館開唱三場，A-Lin分別找來李幸倪、衛蘭兩大香港歌后合唱，為此還勤練粵語1個月，用粵語跟大家親切地打招呼的她，自嘲：「相隔十年不見，我的粵語還是很爛！」更幽默地笑說自己最擅長的粵語竟是搭手扶梯時最常聽到的日常廣播詞用語「小心階梯」，還配合動作示範，維妙維肖的模仿逗笑歌迷。

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▲▼ A-Lin香港紅館三連唱場場秒殺。（圖／众悅娛樂提供）



在提到與香港的淵源時，她感性表示：「香港對我來說是一個非常重要的城市，在我築夢的過程中，第一個坐長途飛機到的城市就是香港，所以每次來到這裡，我都會覺得是我築夢的一個起點。」而這也是A-Lin得到金曲歌后之後首度重返香港辦演唱會，她更分享開唱心情：「其實這次來香港開唱，我心情特別的感動，除了因為很久沒在這裡表演，還有一個原因是我的家人也在現場，有一種莫名的驕傲！我從小就只是一個喜歡對著海邊唱歌的女孩，所以每次來到香港，感覺就好像有家的感覺，因為每一次出門就會看到海！」

在唱出道成名作〈失戀無罪〉時，面對萬名歌迷大合唱她也感動淚灑舞台，並說到：「我記得第一次來香港時，是拿著一個紙袋，回去的時候，我是揹著你們送我的行李。雖然你們沒有給我很多（物質上的禮物），但是每次我回來，你們都會送我一些（溫暖的回憶）真的謝謝大家！」

A-Lin表達感謝之餘，更允諾港迷「很快再來」，還無預警喊出：「要練好新歌回來唱給大家聽！」間接預告本周將發行出道 20 週年主題曲〈繞路〉喜訊，讓香港這三場演唱會成了 A-Lin《歌迹 Journey》旅程中最難忘的里程碑，帶著滿滿的愛與約定，開啟下一段輝煌篇章。

