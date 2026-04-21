玉澤演升格人夫倒數！喜帖曝光「藏甜蜜彩蛋」一句話超閃

記者林汝珊／綜合報導

韓國男團2PM成員玉澤演與圈外女友交往多年，去年11月公司對外宣布婚訊，預計在本週五（24日）舉行婚禮。近日喜帖內容公開，內容中寫道：「彼此都是10分滿分的兩人，終於要步入婚姻，希望能與大家一同見證這個瞬間」，相當甜蜜幸福。

▲玉澤演將於本周舉行婚禮。（圖／記者黃克翔攝）

玉澤演將於本週正式成為人夫，與交往多年的圈外女友舉行婚禮。據韓媒報導，婚禮將以非公開形式舉行，玉澤演也在喜帖中附上「希望大家諒解」的訊息，請求外界不要公開婚禮相關細節。

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而喜帖內容曝光，其中「10分滿分的10分」（10점 만점에 10점）這句話特別引發關注，因為這正是2PM的出道歌曲名稱，也因這首歌讓2PM一舉躍升為人氣團體，因此他將歌曲名稱巧妙寫進喜帖，別具巧思和意義。

▲玉澤演在巴黎求婚被攝影師給捕捉下來。（圖／翻攝自Instagram／The Best Photo Paris）

事實上，玉澤演與圈外女友穩定交往超過8年，也曾多次被目擊低調約會。當時他在巴黎求婚時，單膝下跪在巴黎鐵塔前向女友許下一生承諾，幸福畫面恰巧被當地攝影師拍下，攝影師不知情他的身份，把照片全數公開，求婚喜訊也因此提前曝光。