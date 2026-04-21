獨／台劇男星結婚2年當爸了！　產房目睹愛妻「臉色發白」吐心聲

記者黃庠棻／台北報導

38歲演員嚴浩有著紮實的武術、武打、動作底子，在2011年出道後演過多部台劇，包含《真愛找麻煩》、《真愛趁現在》、《1006的房客》、《我們與惡的距離》等夯劇。感情生活上，他與圈外人老婆雯雯在2024年3月結婚，近日夫妻倆開心迎來兒子誕生。

▲台劇男星嚴浩。（圖／翻攝自IG）

嚴浩與老婆雯雯都是宋逸民、陳維齡所屬教會「藝起發光」的成員，今（21）日透過教會在社群網站上報喜，夫妻倆在20日迎來兒子誕生，貼文中寫下「嚴浩與雯雯喜獲麟兒！一舉得男！寶貝兒子小饅頭來囉！看著小饅頭的到來，嚴浩把拔與雯雯馬麻的心中充滿了喜樂與感動！」

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▲嚴浩與老婆迎來兒子誕生。（圖／翻攝自Facebook／藝起發光）

對此，嚴浩透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，坦言自己其實在老婆生產到後半段的時候才被醫院「放進」產房裡，直言「剛好看到小饅頭出生的那個瞬間，感覺很神奇」，而他也分享把兒子取叫小饅頭的契機，是因為夫妻倆都是吃貨，加上家中養了一隻老狗，當時老婆懷孕初期買「小饅頭」當狗狗的零食，自然而然就把兒子小名取叫小饅頭。

▲嚴浩與老婆迎來兒子誕生。（圖／翻攝自Facebook／藝起發光）

在老婆懷孕的期間，嚴浩包辦所有家務事，笑說「基本上可以不讓她動的話，就是盡量我來處理任何事情」，只不過最累的還是照顧家中的老狗，他透露「有一段時間幾乎每天晚上老狗狗都會半夜一直嘔吐或是拉肚子，根本沒辦法睡覺，我就是先把這個當成是以後半夜照顧嬰兒的練習了」。

▲嚴浩與老婆迎來兒子誕生。（圖／翻攝自IG）

談到看到兒子誕生的心情，嚴浩坦言看到愛妻肚子跑出一個生命「瞬間有嚇一跳」，還目睹老婆用力到臉色發白，當時感到相當擔心，加上生產的時間剛好在半夜，因此讓他心疼又覺得另一半很累，他直呼「那個瞬間的心情應該就是心疼、興奮、神奇跟感謝主吧。」

▲嚴浩與老婆迎來兒子誕生。（圖／翻攝自IG）