呂文婉揭電視圈「一不小心就被消失」　親揭退而不休心聲

記者王靖淳／綜合報導

TVBS近期驚傳大規模組織調整，兩波裁員名單累計已達百人，資深主播成為首波受影響的對象。為此，資深媒體人呂文婉近日也在臉書發文，分享自己對此事的看法。

▲呂文婉。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）



呂文婉透露，面對這波影視巨變，許多粉絲紛紛私訊表達擔憂，急問：「妳怎麼辦？」不過，也少不了部分酸民冷嘲熱諷，質疑她工作多年「不可能沒存錢吧？怕什麼！」面對外界兩極化的評論，呂文婉在文中坦言，自己並非真的面臨生計危機，而是早已進入一種退而不休的狀態。

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呂文婉表示，自己投身媒體業長達30年，早已習慣那種高密度的工作節奏，如今若要她說停就停，內心反而會感到有點慌。她也直言，雖然財務自由，但若要天天過著逛街、喝下午茶的生活，對她而言實在是沒意思。走到人生現階段的她，不斷反問自己內心真正的渴望，最終得到的答案就是「做自己喜歡的事，和喜歡的人相處。」

▲呂文婉談電視台裁員。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

呂文婉坦言，自己早就過了需要迎合他人的年紀，現在的原則是不委屈、不勉強、不將就。她也自豪地表示，目前擁有的，是人生中百分百的選擇權，甚至還笑說，現在進棚錄影的心態完全不同，與其說是工作，倒不如說是去見老朋友，「那份情緒價值，早就超過通告費。」