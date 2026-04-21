鏡新聞辦「金牌主播」大賽　主播王鈺婷揭關鍵能力

記者葉文正／台北報導

鏡新聞頻道自成立以來，秉持新聞專業、善盡媒體責任，並積極培育新世代媒體人才。今年攜手文化大學新聞系華岡電視台，共同舉辦「2026金牌主播」全國電視主播大賽，提供懷抱主播夢想的年輕學子一展長才的舞台。賽事將於5月8日、9日進行初賽，5月22日在鏡電視舉行決賽，決賽賽程鏡新聞Youtube頻道將全程直播。

▲ 鏡新聞主播王鈺婷(左)與黃聖凱，將擔任文大金牌主播賽初賽評審。（圖／鏡電視）



本屆初賽評審由鏡新聞主播王鈺婷與黃聖凱擔任。兩人除了日常播報與主持工作外，還需在一週內審閱所有參賽者的播報影片並評分。雖然過去皆有擔任講師或台內評審的經驗，但此次是首次參與主播大賽評選，格外重視參賽者的表現。曾於大學時期參加主播比賽的黃聖凱，以過來人經驗分享觀察重點，直言期待看到參賽者具備「抓重點」的能力，而非僅是照稿念讀；王鈺婷則表示，近年接觸許多年輕記者，發現新世代更具想法與表達力，雖存在世代差異，卻也展現更多元的敘事風格，「希望大家全力以赴，成為主播台上的明日之星。」

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▲ 鏡新聞主播王鈺婷。（圖／鏡電視）



王鈺婷目前擔任鏡新聞夜間《新聞鏡現場》、《新聞鏡來看》主播，並主持YouTube節目《隔壁老王》。回憶自己從記者一路走向主播的歷程，她坦言初登主播台前曾緊張到失眠。儘管事前早早就準備充分，卻碰巧遇上突發新聞大量湧入、稿單順序混亂的「新聞大發爐」狀況，只能在一片混亂加高度壓力下完成播報，「不要問我，我都不知道我那一個小時播了些什麼，太恐怖了！」，讓她至今仍記憶深刻。

擔任主播多年，她笑說曾經有點害怕鏡頭，如今卻能自在面對很會對著鏡頭侃侃而談，「叫我停下來不講話反而比較難」。即使如今媒體環境遭受考驗，她以自身經驗鼓勵年輕人勇於嘗試，「沒有做不到的事，只有不願意挑戰。」



黃聖凱則除了播報午間新聞外還身兼《鏡轉全球》主播與YouTube節目《國際凱聊》主持人。他分享，原本立志成為雜誌專題記者，卻在大學課程中因緣際會被選為主播，進而踏上電視新聞之路。自認個性內向的他笑稱「看到鏡頭就會火力全開」，但首次上主播台的他，自覺並不緊張，卻在下午三點鐘的播報時段，對著觀眾朋友說「早安」，意外很糗。



對於未來媒體人，黃聖凱建議，記者歷練並非過渡，而是實力累積的關鍵，唯有扎實跑線、寫稿，才能在主播台上快速反應、精準傳達資訊。他也建議培養第二專長，並以自身攻讀國際關係研究所為例，讓自己在國際新聞領域建立優勢，像是烏俄戰爭、以哈衝突、美國大選、日本首相選舉等，播報時他就猶如在主場般駕輕就熟。面對變動快速的媒體環境，他坦言自己難免焦慮，但仍鼓勵年輕人持續精進、相信自己，「在動盪中持續努力，才能在舞台上發光。」



鏡電視同步規劃於5月18日至5月22日，將晉級決賽的20位參賽者，在鏡新聞官網舉辦「金牌主播人氣王」票選活動，參賽者不僅在賽場上比拚專業實力，也將於網路上角逐人氣支持。