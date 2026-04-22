188cm陸劇男神浪漫撲倒周也…下一秒出意外！　粉紅泡泡瞬間變尷尬

記者黃庠棻／台北報導

由林一、周也主演的《別對我動心》將從23日（四）起，每週一至五晚間十點在八大戲劇台全台首播。林一和周也兩人在這部浪漫愛情劇中雙向暗戀，卻因緣際會差點錯過彼此，逗趣的劇情中有許多甜蜜橋段，但鏡頭前粉紅泡泡噴發，鏡頭下卻發生尷尬場面。

▲《別對我動心》由周也、林一主演。（圖／八大電視提供）

周也透露其中一場戲是她躺在床上，林一要過去抱她一起躺「結果林一躺上去，床塌了，然後林一那邊就凹下去…。」出乎意料的情景，讓林一打趣解釋，都怪「床」沒演好。



事實上，周也對林一的初印象是很會拍照「見到面之後，果真跟我想像一樣，一個白白嫩嫩、很乾淨的大帥哥，然後又高！」兩人第一次見面那天就拍定裝照，周也笑說因為不太熟，所以特別尷尬，也不敢看對方「後來發現他其實很活潑，而且他腦洞很大，經常說出來的一些話，讓我接不住，很少人說話是我接不住的。」

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▲《別對我動心》由周也、林一主演。（圖／八大電視提供）



《別對我動心》劇情描述周也飾演灑脫直率的校花「岳千靈」，因為暗戀學霸「顧尋」（林一飾），而在好友的建議下主動示愛，卻遭到冷眼相待，原來「顧尋」早已心儀網路遊戲裡的搭檔「糯米小麻花」，卻怎麼也沒料到她的真實身分就是「岳千靈」，因此開啟「反向追妻路」。

林一表示在接拍之前，沒想到會是喜劇走向，後來知道導演想要拍出這樣的風格「我也做了這樣的嘗試，覺得很有趣！」周也笑曝林一很適合演喜劇，直呼林一就很搞笑，演喜劇非常像他本人。

▲《別對我動心》由周也、林一主演。（圖／八大電視提供）



而對於想嘗試網戀的朋友，林一語重心長表示網戀還是要謹慎一點，避免和劇中「顧尋」跟「岳千靈」一樣產生誤會，周也則有感於在戲裡因為聽信朋友的建議，以為要裝作柔弱，才能激起男神的保護慾，卻屢次弄巧成拙，所以分享女生就是要做自己，不要聽信別人的話。《別對我動心》23日起每週一至五晚間十點在八大戲劇台全台首播。