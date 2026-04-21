伊正砸800萬為老婆圓夢　小15歲妻當長輩「打掃要看臉色」

記者葉文正／台北報導

藝人伊正今天找來數十位演藝圈好友，為竹若青青藝廊舉行開幕式，也是為老婆鄒雅竹圓夢，但包括曾國城、姚采穎、侯昌明等好友，都到場致賀，伊正提到為了幫妻子圓夢，共投資八百萬元，不過鄒雅竹也笑說，在家中真的把伊正當成長輩一樣尊重，連打掃都要看他臉色。

▲▼「竹若青青藝廊」 開幕首展-伊正(右)，鄒雅竹 。（圖／記者黃克翔攝）

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伊正今天提到，「結婚後我要求極簡風，不想幾年前家中開始掛畫，白牆都沒了，老婆說老公我想開藝廊，她本來是老師，我也有想過讓她開數學補習班，但她提到藝廊我馬上同意，並在今天順利開幕完成。所有的畫皆買斷，估計下來花八百萬左右。

▲曾國城力挺站台。（圖／記者黃克翔攝）

伊正也表示，當年念台大政治系，本來想念商學系，商學院後來也念，後來覺得拍廣告比較好賺，但因為課業太重，後來只把法學院的學位修完，退伍後曾開公關公司，今天跟夥伴們一起完成這個活動，可以把當年喜歡做的事情再次尋回事很開心的事。

▲王靜瑩帥氣出席 。（圖／記者黃克翔攝）

伊正也提到，跟曾國城等好友一起創立高爾夫球隊，讓藝人有向心力，都有志一同，不計名分，號召之下今天很多人來，而且城哥只發了一小部分而已，把藝術家推廣出去，現場有焦油畫家作品，也有酒精畫家，都是台灣很可貴的文化藝術資源。

▲李之勤 。（圖／記者黃克翔攝）

伊正小十五歲妻鄒雅竹也談到多年夢想，「我是數學系畢業，不想開補習班，閱讀過達文西後，看到他充分詮釋了黃金比例的理論，我認為其中一個圈是數學，接著是藝術，結婚十一年，還是很怕他，他跟我爸爸模型很像，非常敬重他，要掃地還要問一下，婚後也是有不適應的地方，從平地移到山上，出門就要搭計程車，現在選畫女兒也會給意見。挑畫讓女兒看，從賞畫能力培養孩子。」

▲廖家儀。（圖／記者黃克翔攝）

鄒雅竹也說，不會管伊正跟女演員親密戲，「他工作事情我一概不過問，我會看每一集戲，劇情需要是演員該做的事，沒有不能拍的，我做到可以讓她信任，要去哪裡都會報備，她反而不太會管，也不會吃醋，吃醋就沒法在一起了，跟長輩在一起，沒有女人緣，他是我爸爸驗證過的，促膝長談很久，爸爸覺得這個男人可以嫁。」

▲侯昌明 。（圖／記者黃克翔攝）

伊正也談到，教養女兒，對規矩很要求，「我讓小孩自己去發展，我不太管課業，但是希望數學跟語文要好，其他相對不重要，我們每周都會有藝文活動，下個月就要去看展，每周都兩天學音樂的東西，一個打擊樂，一個是鋼琴，都很愛畫畫，策畫無與倫比活動，怎麼樣在畫布上作畫。

▲姚采穎是書畫家 。（圖／記者黃克翔攝）

伊正也笑說，我的財富都是老婆的，銀行帳號密碼我不知道，金錢還是交給數學系畢業的打理較好，但老婆還是有在教課，課業上不重要，跟女兒感情更好：「前幾天去公益賽，進行拍賣晚會，但每天晚上十一點都會跟女兒通電話，某天太晚，隔天醒來打給女兒就哭了，就好想回家。」