老公帶回神祕保養品！劉芯彤第一反應：被詐騙？　查完價格差點崩潰

記者張筱涵／綜合報導

主播劉芯彤19日在社群分享生活趣事，透露老公「火星人」突然帶回一袋保養品，讓她當下第一個念頭不是驚喜，而是警覺「男人是不是被詐騙」。

劉芯彤回憶當時對話，忍不住直問：「你怎麼會買這種東西？」火星人則坦言是在京站逛街時被推銷，「她直接把保養品塗在我手上，一邊塗一邊講，一直推銷，我想說快母親節了，就買了。」她聽到後立刻補刀：「是妹仔吧？」並坦言自己第一時間內心想的是，「這一袋不知道多少錢」。

▲劉芯彤時常透過社群平台分享生活點滴。（圖／翻攝自FACEBOOK／主播劉芯彤）



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查完價格差點崩潰 網路一查全是「套路」

劉芯彤隨即上網搜尋該品牌，卻發現大量類似經驗分享，幾乎都是同一套流程，百貨公司攔人、直接抓手試用、邊塗邊推銷、最後刷卡結帳，甚至不少人直言「不小心就刷了好幾萬」，讓她瞬間冷掉，腦中浮現「這個月是不是要開始吃土」、「要不要先沒收信用卡」。

劉芯彤趕緊冷靜詢問價格，火星人則自信表示：「你放心，幾萬我不會花，我也沒有這麼多錢，這些不到3000。」讓她鬆了一口氣，笑說「最後一句才是重點」。

▲劉芯彤丈夫被推銷。（圖／翻攝自FACEBOOK／主播劉芯彤）



自嘲老公上了一課：如何被推銷的實戰教學

確認金額後，劉芯彤也選擇接受這筆開銷，幽默表示：「就當他繳了一堂『如何被妹仔推銷流程』的實戰課。」她也分享自己的觀察，認為男性在面對「妹仔＋近距離接觸＋幫忙塗東西」時，腦袋運作容易從「值不值得買」，變成「不買好像不好意思」，最後守不住的不是原則，而是荷包，她更笑說自己一直秉持「男人身上不能有太多錢」的管理原則，成功避開更大危機。

網友熱議「推銷套路」 劉芯彤親回互動超有感

貼文曝光後，引發大批網友共鳴，不少人紛紛分享自身「被推銷」經驗，甚至提醒恐怕還有後續消費陷阱。有人留言提醒：「問清楚喔！是一次3,000，還是套路每個月扣3,000要扣24期......」讓劉芯彤當場嚇回：「蝦米。」也有網友分析推銷心理戰：「火星人警覺性不夠…這種就是抓準不買不好意思的心理」，她則笑回：「而且還誇讚火星人皮膚曬的顏色好好看。」

另有網友分享親身經歷：「這是不是先找話題再推銷？我上次被誇鞋子好看就中招」，劉芯彤也呼應表示：「火星人被說膚色曬得很好看」。面對各地頻傳的「受害案例」，她直言這類地點根本是「危險區域」，包括京站、SOGO、南港環球等地都曾出現類似手法。

當有網友直言「拿試用品就走不了」時，她也幽默回應：「遇到這類推銷，我都把自己雙手綁住。」甚至有人提到在捷運東門站被困長達半小時，她忍不住驚呼：「這麼誇張」。

此外，也有網友點出推銷策略會鎖定特定族群：「邀小孩搓搓樂，最後媽媽被推銷」，劉芯彤則一語道破：「對小孩和男人下手，高招。」

「臭臉防推銷」成生存法則 網笑：太有畫面

最後，面對網友提到「逛街最怕有人靠近」，劉芯彤也分享自己的應對方式：「我都臭臉，不會有人靠近我」，展現實用又直白的「防推銷策略」。

整起事件不僅讓網友直呼「太有畫面」，也再度引發對百貨推銷手法的討論，不少人留言表示「真的很容易失守」、「這種情境很難拒絕」，掀起一波共鳴。