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相依為命母突罹癌！　饒舌歌手崩潰吐心聲：不想面對現實

▲▼ 饒舌歌手艾蜜莉AMILI推出全新專輯《悲劇演員》。（圖／繹琛有限公司提供）

▲ 饒舌歌手艾蜜莉AMILI推出全新專輯《悲劇演員》。（圖／繹琛有限公司提供）

記者翁子涵／台北報導

饒舌歌手艾蜜莉AMILI推出全新專輯《悲劇演員》，首支主打〈暫停〉直言不想面對現實每下愈況的狀態，只希望一切能夠暫停，來自單親家庭的艾蜜莉AMILI說：「《悲劇演員》的發想來自母親，她的經歷、我的經歷，還有看到身邊的人的故事，人生不可能都是美滿的，一定有辛苦、失敗和挫折才對比出幸福有多珍貴。」

▲▼ 饒舌歌手艾蜜莉AMILI兩年前相依為命的母親被診斷出癌症。（圖／繹琛有限公司提供）

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▲▼ 饒舌歌手艾蜜莉AMILI兩年前相依為命的母親被診斷出癌症。（圖／繹琛有限公司提供）

▲▼ 饒舌歌手艾蜜莉AMILI推出全新專輯《悲劇演員》。（圖／繹琛有限公司提供）

主打歌〈暫停〉是直面殘酷現實的吶喊，兩年前相依為命的母親被診斷出癌症，他開始了家與醫院的兩點一線生活，有工作時便上台北，他說：「本來新專輯的東西不是要寫這些，但現實生活就是這樣，自己做決定，沒有人可以討論商量，就是要以『大人』的狀態生活，面對人生的考驗。」

剛滿28歲的他笑說：「現在生活很簡單耶，每天早起出門工作或是帶媽媽去醫院作放療，晚上回到家，喝瓶啤酒，想想明天工作要做的事，然後睡覺！我有感覺到自己好像提早變成中年男人了啦！」但事實上，心裡只希望事情不要越來越糟、不想面對現實、更不想面對離別的這種心情，讓他寫下〈暫停〉這首歌。

呼應專輯名稱的同名歌曲〈悲劇演員〉更是以直白歌詞具體化各式悲劇場景，從校園覇凌到職場逆境，每一Cut都是真實人生，其中不乏艾蜜莉AMILI本人真實經驗，「小三的時候因為有70公斤，就常被同學嘲笑，當時的我因為被排擠就想盡辦法耍寶取悅同學和老師，那時候就開始模仿各種卡通人物，最會的大概是海綿寶寶吧。」從模仿海綿寶寶到後來模仿歌手，最終到了大學艾蜜莉AMILI想要做出自己的作品，他笑說：「可能就是這樣奠定了唱Rap的基礎吧？！」

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艾蜜莉AMILI

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