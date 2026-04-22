路邊看妹「脫絲襪」看到摔車！逸祥新婚妻反應超大方…他一聽羞了

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 守護》日前播出逗趣橋段，逸祥飾演的「米頭」在酒吧看到年輕妹妹在路邊脫絲襪，當場看得出神，一不留意竟從腳踏車上摔下，還躺在地上傻笑不止，畫面令人莞爾。這一幕正好被飾演「碧霞」的蔡宜君撞見，只能無奈上前幫忙。

▲逸祥在《寶島西米樂 守護》有許多逗趣演出。（圖／台視提供）

劇中對太太呵護備至的「米頭」，一遇到美腿瞬間破功，喜感十足。該場戲於桃園外景拍攝，逸祥透露當時正牌太座歌手紫布爾正若也曾到場接送，展現新婚甜蜜感。工作人員提及劇情橋段時，逸祥一度露出尷尬神情，還試圖轉移話題，笑說「這段先不要讓她知道啦！」

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▲逸祥在《寶島西米樂 守護》有許多逗趣演出。（圖／台視提供）

不過，逸祥也笑說太太得知後反而相當興奮，並大方表示「就讓他在現場見習，這樣回家還可以幫我脫絲襪，交給姐姐們教了。」開玩笑要他「好好學習」，一席話讓逸祥害羞不已，直呼「好啦，我先練習。」雖然劇中因「美腿」鬧出笑話，不過現實生活中夫妻倆新婚不久，感情甜蜜。

▲逸祥與老婆感情甜蜜。（圖／台視提供）

逸祥也透露，私下特別喜歡太太簡單自然的穿搭，像是背心造型就讓他覺得清爽又帶點性感，夫妻互動十分逗趣。只是當天拍攝出現突發意外，讓逸祥不小心「暗算」導演。因為導演講戲時，將手放在逸祥騎的腳踏車上，他一時沒注意，竟按下煞車夾住對方手指，當場上演「滿清十大酷刑」，讓導演痛到原地轉圈說不出話。

▲逸祥在《寶島西米樂 守護》有許多逗趣演出。（圖／台視提供）

而逸祥闖了禍之後，慌張僵笑；蔡宜君則趕緊打圓場「等下你沒有墊子了，改鋪榴槤殼。」為了呈現從車上摔落的畫面，逸祥前後摔了超過10次，拍攝當時正值盛夏，氣溫高達近38度，逸祥就在炙熱的柏油路上躺了許久。

▲逸祥在《寶島西米樂 守護》有許多逗趣演出。（圖／台視提供）

對此，逸祥自嘲宛如「銅盤烤肉」，他苦笑表示「一開始大概三分熟，現在應該已經快全熟了，我就知道沒這麼好康。」不過仍然敬業完成拍攝，蔡宜君則不忘虧他「誰叫你剛才夾導演。」《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數，敬請準時鎖定。