曾敬驊幫父還賭債…海外當詐騙！　新片「拿拖鞋當電話」話術曝光

記者黃庠棻／台北報導

育幼院議題與兒少犯罪電影《失樂園》，部分取材自報導者的《廢墟少年：被遺忘的高風險家庭孩子們》，由蔡銀娟執導及編劇，李志薔、李怡芳監製，范少勳、曾敬驊、洪君昊、丁寧領銜主演，林暉閔、李夢苡樺、朱芷瑩特別演出。

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

影片聚焦育幼院中的孩子、陪伴他們成長的社工，以及年滿18歲必須離院、辛苦自力更生的年輕人，描繪他們在現實壓力下所面臨的艱難處境，有人奮力求生，也有人逐步沉淪。

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▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

今（21）日公開幕後花絮〈詐騙集團篇〉，揭開片中另一條黑暗支線，呈現海外詐騙集團的運作樣貌，以及年輕人如何在現實壓力下，一步步被推向錯誤選擇的過程。

花絮一開場，即呈現曾敬驊飾演的Yang初到異國的畫面，剛下飛機的他，面對陌生環境露出難掩興奮與不安交織的神情，同行夥伴看著豪宅驚呼「哇，住這麼好喔！」、「沒看過大房子嗎？」同是成員的阿狠（陳彥嘉 飾）問Yang「喂，你第一次出國喔？」、「這麼遜！我16歲就出國了」，讓性格內向的Yang顯得有些侷促，也為他後續格格不入的處境埋下伏筆。

▲曾敬驊在《失樂園》為還債進入詐騙集團。（圖／冬候鳥電影 、文策院提供）

導演蔡銀娟透露，Yang是一名曾在育幼院成長、長大後必須自力更生的年輕人，而這個角色是源自報導者《廢墟少年》中兩個原型人物的結合。曾敬驊也分享，角色因為必須扛起經濟重擔，嘗試過各種工作，最終在朋友介紹下前往海外，進入「打工度假型態」的電話詐騙工作。

片中可見Yang與團隊中的少年們反覆練習詐騙話術「主要通知你，你的手機號碼目前有違法使用的情況，將在兩個小時之後停機。」看似制式冷靜的台詞，層層壓力與控制的累積。

▲曾敬驊在《失樂園》為還債進入詐騙集團。（圖／冬候鳥電影 、文策院提供）

蔡銀娟指出，片中呈現的詐騙型態並非新聞上提到的柬埔寨園區詐騙集團，而是從很早以前，以「打工度假」為包裝，由主事者租下豪宅，帶著一群年輕人出國集中居住，並要他們執行電話詐騙的工作。Yang在詐騙集團監控之下，生澀地反覆練習話術「你好 主要通知你⋯⋯」身旁身上有刺青且兇狠的大哥立刻打他糾正，突顯這些年輕人早已身處高度控制與壓迫之中。

對於打工度假的電話詐騙與育幼院之間的連結，導演蔡銀娟表示，其實育幼院青少年年滿18歲因為法律規範必須離院，回到原本不堪照顧孩子的原生家庭或是自力更生，電影中的曾敬驊就是為了償還父親欠錢莊的賭債，以及扶養行動不便的高齡阿嬤，才被朋友引導可以去打工度假賺快錢，對此曾敬驊表示「人生在世，必遇患難，如同火星飛騰。」

▲曾敬驊在《失樂園》為還債進入詐騙集團。（圖／冬候鳥電影 、文策院提供）

雖然劇情灰暗，但花絮中也捕捉到拍攝現場的趣味一面。曾敬驊作勢拿起拖鞋當作電話練習台詞，逗樂大家，而曾以《影后》Sega老師一角為人所知，在《失樂園》中飾演詐騙成員「阿狠」的陳彥嘉，則形容角色「比較資深，規則基本上我都懂，所以我就會在裡面玩很多花招，我也是所有詐騙青少年裡面最自在的一個。」

陳彥嘉甚至在花絮中搞笑示範如何「教訓」新手，抓著老大的手假裝加重力道打曾敬驊，讓現場氣氛在緊張題材中多了幾分難得的輕鬆氛圍，他也透露幾位飾演詐騙少年的演員還共組了「詐騙男團」，在拍攝過程培養出好感情。

▲曾敬驊在《失樂園》為還債進入詐騙集團。（圖／冬候鳥電影 、文策院提供）

飾演詐騙集團老大「雄哥」的粘詩楷則透露，劇中設定整個集團據點位於附有游泳池的豪宅「這些想要走偏門、快速賺錢的年輕人，被集中在這裡，其實某種程度上是被束縛住，不能自由外出。」花絮中，演員洪毓璟飾演的「阿游」練習詐騙話術時頻頻卡詞，還被「雄哥」打斷吐槽「你是來演講比賽嗎？」壓迫場面讓鏡頭外的陳彥嘉一邊發笑、一邊直呼不寒而慄。

隨著劇情片段曝光，詐騙集團的殘酷氛圍逐漸浮現，阿狠大喊「開大單了！總共是500萬人民幣！」換來老大雄哥一句「優秀！」與全場掌聲，將人性在金錢與壓力下的扭曲表露無遺。《失樂園》將於5月29日在台上映，邀請觀眾一同關注在邊緣求生的生命「做伙守護」。