麻衣罕吐育兒煩惱！小五兒「突提一驚人要求」她勸退也無效：有用嗎

記者潘慧中／綜合報導

日籍女星麻衣（佐藤麻衣）育有一個兒子，不時會分享生活點滴。她近日便在社群網站透露，學校明明才剛開始新學期，小學五年級的兒子竟主動提出「想要考更好的國中」並要求去補習的想法，讓她一度不敢置信。

▲麻衣罕見吐露育兒煩惱。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）



麻衣坦言，她對兒子的教育想法是「小時候就是玩玩玩」，不希望孩子承擔太大壓力。她理想中的童年生活是學校成績不錯、多運動、多交朋友，放假就出去玩。沒想到，兒子最近竟主動要求去上補習班，讓她連番跟兒子說，「真的不簡單，會很辛苦」、「先不要吧⋯確定」，顯見她對孩子即將面臨的課業重擔感到相當不捨。

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▲麻衣的兒子目前是小五生。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）



隨著兒子正式開始補習，每天要做的事情極其緊湊，「一週3天晚上8點半才下課。『塾』會有國語、算數、理科、社會的4科目。其他天還有籃球課、游泳課、音樂、實驗教室等等⋯禮拜六日隔週就會有『模試』考試。」麻衣描述道。

▲麻衣不捨兒子的童年生活太辛苦。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）



對此，麻衣驚訝地發現，現在小學五年級的學習內容竟然已經達到國中數學的程度，比起她當年參加考試時更辛苦，「我就在想未來就是AI時代了，到底學這些這麼辛苦有用嗎？！我是覺得 體驗型學習比較重要！計算快也不大會用到⋯大家的想法是？」