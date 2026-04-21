動畫歌姬yanaginagi登台！《化物語》《果青》神曲千人合唱

記者林汝珊／台北報導

曾為《化物語》、《果然我的青春戀愛喜劇搞錯了。》、《Just Because!》等多部人氣動畫演唱主題曲的日本創作歌手yanaginagi，於上週六（18日）在 Zepp New Taipei 舉辦全新巡演「yanaginagi live tour 2026 Green Light in Taipei」，吸引近千名觀眾到場。

▲日本創作歌手yanaginagi登台開唱。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

「yanaginagi live tour 2026 Green Light」為yanaginagi音樂活動14週年的重要企劃之一，延伸自同名專輯與同名原創遊戲設定，透過現場演出將虛構世界具體化。相較過往以單一主題構成的演唱會，本次更強調敘事連貫與跨媒體整合，展現她近年創作方向的轉變。演出開場時，yanaginagi身穿白色荷葉邊紗裙絕美登台，在白綠交織的燈光下，以主打歌〈Green Light〉揭開序幕，「大家好，我是yanaginagi，歡迎來到我的巡迴演唱會！大家做了一個好夢嗎？開心嗎？」用中文跟台下打招呼，並在演出中化身遊戲角色「Konagi」，引導全場歌迷一起進入夢境。

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▲日本創作歌手yanaginagi登台開唱。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

從〈facet〉、〈Futari no Hajimari〉等專輯作品，到耳熟能詳的動畫歌曲〈yukitoki〉、〈over and over〉皆有安排，以〈世界第一的公主殿下 CPK! Remix〉、動畫《小市民系列》第二季片尾曲〈SugaRiddle〉等節奏鮮明的曲目帶動現場，氣氛嗨爆！後段則透過〈Before I Rise〉、〈Aquaterrarium〉等經典作品轉為內斂鋪陳，配合故事發展呈現較為抒情的情節。

安可環節中，yanaginagi帶來出道作、動畫《在那個夏天等待》片尾曲〈Vidro Moyou〉、《超時空輝耀姬！》特別曲〈melt CPK! Remix〉，以及與和歌迷有高度互動合唱的〈You can count on me〉，台下大合唱聲音大到幾乎掀翻Zepp New Taipei天花板，熱烈到讓她驚喜大喊「謝謝台灣！謝謝大家！」除送上完美演出，此次來台yanaginagi也把握機會品嚐了台灣特色美食，包括巧克力小籠包與豆花，為台北之行畫下完美句點。